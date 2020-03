Policias militares e civis, guardas municipais e agentes da Operação Centro Presente detiveram e autuaram ambulantes por irregularidades na venda de álcool em gel no Centro do Rio de Janeiro e em Niterói. Além da falta de procedência dos produtos, as corporações apontam que houve cobrança de preço abusivo, falta de nota fiscal e embalagens artesanais.