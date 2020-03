Notas Brasil Militar da Marinha é preso com carne desviada da Escola Naval

Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

Policiais prenderam um cabo do Marinha que facilitava a entrada de comparsas para efetuarem furtos na Escola Naval, no Centro do Rio de Janeiro. O cabo foi preso em um caminhão frigorífico com cerca de uma tonelada de carne de diversas espécies adquiridas pela Marinha do Brasil, as quais foram desviadas do frigorífico da Escola Naval.

