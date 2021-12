Porto Alegre Ambulatório de Cirurgia Plástica de Pequeno Porte do IAPI promove primeiro mutirão em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Inaugurado no fim de 2018, serviço realiza pequenos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais Foto: Divulgação SMS/PMPA Inaugurado no fim de 2018, serviço realiza pequenos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais. (Foto: Divulgação SMS/PMPA) Foto: Divulgação SMS/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para a auxiliar administrativa de 47 anos Simone Maria Justo, que retirou um cisto sebáceo da pálpebra direita, a cirurgia plástica vai além da estética. “É a recuperação da minha autoestima. Agora posso voltar a tirar muitas fotos sem me preocupar”, destaca.

Simone foi uma das oito pessoas contempladas com o primeiro mutirão de cirurgia plástica de pequeno porte promovido pelo Ambulatório de Cirurgia Plástica do IAPI, em parceria com o HCPA (Hospital de Clínicas de Porto Alegre). A atividade ocorreu no início do mês, no próprio ambulatório, que fica localizado no Centro de Saúde IAPI, na Zona Norte de Porto Alegre.

Inaugurado no fim de 2018, o serviço realiza pequenos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, nas especialidades de cirurgia plástica de pequeno porte e dermatologia, realizados com anestesia local. Os atendimentos e cirurgias são executados pela equipe de cirurgia plástica do HCPA, com seus professores e residentes, e equipe de enfermagem do bloco cirúrgico do IAPI.

Ao todo, 14 pacientes registrados no Gercon (Sistema de Gerenciamento de Marcação de Consultas) da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) foram chamados para realizar as intervenções no primeiro mutirão. No entanto, somente oito fizeram as cirurgias. “Nem sempre o paciente convocado consegue fazer os procedimentos na hora. É preciso estar bem de saúde para se submeter a qualquer método invasivo”, destaca a enfermeira responsável pelo Centro Cirúrgico Ambulatorial do IAPI, Rafaela Bernardes Escouto.

Conforme Rafaela, foram realizados procedimentos de retirada de cistos, lipomas, além de reconstrução de lóbulo de orelha. “Os atendimentos de cirurgias plásticas são efetuados todas as quintas-feiras no ambulatório. Mas esse foi o primeiro mutirão efetuado”, afirma. A necessidade de ampliação veio devido à demanda reprimida para essa especialidade. “Temos cerca de 1,1 mil pessoas aguardando atendimento. A ideia é realizar o mutirão ao menos uma vez ao mês”, destaca a médica reguladora Lívia Silveira Mastella.

O coordenador de ensino do Programa de Residência Médica de Cirurgia Plástica do HCPA e responsável pelo ambulatório, Antônio Carlos Pinto Oliveira, ressalta a importância da iniciativa.

“Com o período de pandemia, vários atendimentos foram postergados e a fila de espera voltou a aumentar. Pretendemos fazer outros mutirões neste período do verão para normalizar o fluxo novamente”, conclui.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre