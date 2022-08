Porto Alegre Ambulatório Trans do Centro de Saúde Modelo, em Porto Alegre, faz 704 atendimentos em três meses

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2022

O Ambulatório Trans de Porto Alegre, para atendimento de saúde integral de homens e mulheres trans e travestis, realizou 704 atendimentos nos últimos três meses. O dado inclui consultas médicas e acompanhamentos multiprofissionais nas áreas de enfermagem, nutrição e saúde mental.

O serviço funciona segundas e quartas-feiras, das 18h às 22h, no 2º andar do Centro de Saúde Modelo (rua Jerônimo de Ornellas, 55, bairro Santana). Oferece atendimento para residentes de Porto Alegre e o agendamento das consultas pode ser feito pelo WhatsApp (51) 9506-9632 ou por demanda espontânea. Está vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O Ambulatório T disponibiliza atendimento integral – consulta, exames, hormonização, grupo de convivência, acolhimento e encaminhamentos. São oferecidas cerca de 80 consultas médicas agendadas por mês, com possibilidade de encaixes para demandas do dia. O número de atendimentos multiprofissionais varia de acordo com a disponibilidade dos residentes.

“A hormonização consiste no uso de hormônios (estrogênios ou testosterona) para conseguir modificações corporais, permitindo que pessoas trans se expressem e sejam reconhecidas pela sociedade com o gênero no qual se identificam”, explica a assessora de Saúde Integral LGBTQI+ da SMS, Gabriela Tizianel. Segundo ela, o processo garante melhor qualidade e expectativa de vida, devido à melhor inserção no mercado de trabalho, menos chance de sofrer violência, além de mais satisfação pessoal, por exemplo.

Diferente de outros municípios brasileiros, na Capital gaúcha o serviço está ligado à Atenção Primária à Saúde e não à Atenção Especializada. “O atendimento é realizado em uma lógica multidisciplinar e não patologizante das identidades trans”, diz Gabriela. A partir do mês de setembro, a previsão da SMS é de ampliar os dias e horários de atendimento.

Restinga

O segundo Ambulatório Trans da Capital funciona na Clínica da Família Álvaro Difini (rua Álvaro Difini, 520), na Restinga. O local atende nas sextas-feiras, das 8h30 às 12h, e oferece atendimento para residentes de Porto Alegre por demanda espontânea. O formato é inspirado no Ambulatório T do Centro de Saúde Modelo.

