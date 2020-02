Acontece Amcham debate as Tendências Econômicas para a Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

Paulo Prignolato, CFO da Randon, está entre os painelistas Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A região da serra gaúcha será a sede do primeiro encontro do ano do Comitê de Finanças da Câmara Americana de Comércio – Poa (AMCHAM Porto Alegre). Com o otimismo do mercado para a recuperação econômica no país, é hora de debater as tendências econômicas na região que vem mostrando recuperação.

Juan Pablo Errazuriz, presidente do Comitê e diretor administrativo e financeiro da CMPC, conta com sua experiência na área de finanças para afirmar que o uso eficiente dos recursos é fundamental para o crescimento econômico e sustentável das empresas e regiões. “Nosso objetivo aqui é compartilhar uma visão que ajude a gerar um entendimento de como mover a região da serra gaúcha para alavancar negócios e mexer com a economia local”.

Para ajudar na compreensão dos fatos e o que pode vir a acontecer, o Comitê apresenta Paulo Prignolato, CFO da Randon, Bernardo Santos, CFO da Soprano e João Carlos Basso, Diretor da Zulmar Neves Advocacia. Tendências micro e macroeconômicas para a serra gaúcha são os destaques. O encontro é para associados da Amcham.

Programação

18h30 – Credenciamento e Welcome Coffee

19h – Conteúdo:

Painelistas – Paulo Prignolato, CFO da Randon; Bernado Santos, CFO Soprano e João Carlos Basso, Diretor da Zulmar Neves Advocacia.

20h30 – Encerramento

11/02 (Terça-Feira) – 18h30 às 20h30/Oca Brasil – Rua Vinte de Setembro, 1585 – Caxias do Sul/ Debate sobre tendências econômicas para a serra gaúcha/ Inscrição: https://www.amcham.com.br/calendario/event?eventid=9899

