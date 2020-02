Acontece Reativação da 6ª Divisão de Exército acontece nesta sexta-feira (07) em São Leopoldo/RS

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

O General e vice-presidente da República, Hamilton Mourão, estará presente na cerimônia Foto: Reprodução/Twitter Foto: Reprodução/Twitter

Na sexta-feira (07), às 10h, será realizada a solenidade militar alusiva a Reativação da 6ª Divisão de Exército nas instalações do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado, em São Leopoldo/RS. Desativada desde 2014, a 6ª Divisão de Exército, “Divisão Voluntários da Pátria”, foi reativada pelo Decreto Presidencial nº 9.965, de 8 de agosto de 2019 e terá novamente como sede a cidade de Porto Alegre. O General de Divisão Achilles Furlan Neto foi nomeado para exercer o cargo de Comandante.

O Vice-Presidente da República, Antônio Hamilton Martins Mourão, marca presença no evento. Ele foi um dos comandantes da 6ª Divisão de Exército. Também estarão presentes o Ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos; o Comandante do Exército, General de Exército Edson Leal Pujol; e o Comandante Militar do Sul, General de Exército Geraldo Antônio Miotto.

A 6ª Divisão de Exército será um Grande Comando Operacional do Exército Brasileiro, subordinado ao Comando Militar do Sul (CMS). A 8ª Brigada de Infantaria Motorizada, com sede em Pelotas e a 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, com sede em Bagé, serão subordinadas à 6ª Divisão de Exército, enquadrando 23 Unidades Militares, com cerca de 7.700 militares e atuando em uma área fronteiriça de cerca de 450 km.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário