Acontece ParkShopping Canoas receberá maratona de filmes indicados ao Oscar 2020

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

UCI Cinemas irá realizar o UCI Day Oscar®, com exibições em sequência dos favoritos às estatuetas de Melhor Filme e Melhor Diretor Foto: Reprodução ) Foto: Reprodução

A expectativa para o Oscar®, maior premiação de cinema do mundo, que acontece em 9 de fevereiro, está grande. Para diminuir a ansiedade dos cinéfilos e deixá-los a par das principais produções que concorrem aos prêmios de Melhor Filme e Melhor Diretor da Academia, a UCI Cinemas do ParkShopping Canoas preparou uma maratona especial. Às vésperas da cerimônia de entrega das estatuetas, os filmes favoritos aos prêmios serão exibidos em sequência. As sessões acontecem nos dias 6, e 7 de fevereiro. Os ingressos para o UCI Day Oscar já estão à venda.

Entre os indicados a Melhor Filme, serão exibidos Ford vs Ferrari, Coringa, Era Uma Vez em… Hollywood, Jojo Rabbit e Parasita. Os diretores Todd Phillips (Coringa), Quentin Tarantino (Era Uma Vez em… Hollywood) e Bong Joon-ho (Parasita) concorrem na categoria de Melhor Diretor.

Mais informações e compra de ingressos nos sites parkshoppingcanoas.com.br/lazer/cinema e ucicinemas.com.br. Clientes que adquirirem os bilhetes pelo App Multi ganham 50% de desconto no valor de um ingresso. Confira abaixo os horários das sessões:

Programação UCI Day Oscar 2020 no ParkShopping Canoas:

Ford vs Ferrari: dias 6 e 7, às 15h;

Parasita: dias 6 e 7, às 16h55 e às 20h30;

Jojo Rabbit: dias 6 e 7, às 18h05;

Coringa: dias 6 e 7, às 19h45;

Era uma vez em… Hollywood: dias 6 e 7, às 22h20.

