Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

Em coletiva de imprensa, instituição fez uma retrospectiva de suas ações, apontando principais projetos para este ano. Na foto, da esquerda para a direita, Ayrton Ramos, André Godoy, Gilberto Petry e Marco Aurélio Paradeda Foto: Divulgação Na foto, da esquerda para a direita, Ayrton Ramos, André Godoy, Gilberto Petry e Marco Aurélio Paradeda. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O que o Sebrae está fazendo para transformar a força empreendedora das micro e pequenas empresas com foco no desenvolvimento do Estado? Esta questão norteou a coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (05), no Espaço Sebrae localizado na Avenida Salgado Filho, na Capital, sob a tutela do presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae RS e do Sistema Fiergs, Gilberto Petry, ao lado da diretoria executiva, integrada por André Vanoni de Godoy (diretor-superintendente), Ayrton Pinto Ramos (diretor Técnico) e Marco Aurélio Vieira Paradeda (diretor de Administração e Finanças).

Gilberto Petry abriu o encontro, salientando que as pequenas empresas não existem sem as grandes, nem estas sem as pequenas, importando neste processo sinérgico “suas capacidades de gestão”. André Vanoni de Godoy lembrou que no final de 2018 o governo gaúcho criou o Conselho de Desburocratização e Empreendedorismo, composto por membros da sociedade civil e atuantes em instituições governamentais, que responderam pela revogação de 900 normas ultrapassadas que vinham dificultando a vida do empreendedor, com “importante participação do Sebrae no mapeamento destas revogações”. Dentre outras ações da instituição que visam criar um ambiente mais favorável ao empreendedorismo, o diretor citou a Rede Simples, presente em 287 municípios do RS que representam 92% da força empreendedora gaúcha, com previsão para atingir neste ano de 2020 mais 100 municípios.

A Sala do Empreendedor tem o mesmo objetivo e já são 111 espalhadas pelo RS. Através de um convênio firmado no ano passado com a Fundação Nacional da Qualidade, um selo é dado aos municípios que aderem à iniciativa, já conta com 88 prefeituras participantes. Destas, 43 foram certificadas, sendo sete com selo ouro. Segundo Godoy, até o final deste primeiro semestre, uma Sala do Empreendedor, no formato conceito, será aberta dentro da Junta Comercial de Porto Alegre numa espécie de vitrine da proposta. O diretor cita que o RS possui 2,4 milhões de pequenos empreendedores, sendo que destes, 50 por cento atuam na informalidade e destes, 74% não manifestam interesse em mudar, justamente porque “as pessoas não enxergam o ambiente formal como sendo mais favorável aos negócios e o Sebrae mira nesta melhoria”.

Cidade Empreendedora é outro projeto voltado à geração de renda, emprego e oportunidades de negócios, centrado nos eixos Liderança, Desburocratização, Compras Governamentais e Educação Empreendedora, com quatro contratos já assinados em Canoas, Panambi, Lajeado e Gramado. Nesta quinta-feira (06) a cidade de Esteio ingressa neste rol. O investimento no projeto é de cinco milhões de reais.

O eixo Educação Empreendedora é uma das principais bandeiras para 2020, visando a formação de crianças desde o Ensino Fundamental, passando pelo Médio e Superior. Ofertar conteúdos e fundamentos para uma vida empreendedora é o objetivo. “O Sebrae está pronto para atuar com prefeituras e governo a fim de levar empreendedorismo às crianças”.

A preocupação com o social está presente no cotidiano do Sebrae, que através de uma parceria com a APAC (Associação para Recuperação de Apenados) estimula o empreendedorismo como ferramenta de recolocação deste público no mercado de trabalho. “Queremos contribuir para a melhoria da nossa sociedade”. O diretor Paradeda menciona que o Estado de Minas Gerais conta com 52 casas que trabalham com apenados. No RS são duas, uma na capital e outra em Pelotas.

No cenário do Estado, o diretor Ayrton Ramos defende a importância da “vocação territorial dos pequenos empreendedores”. A instituição, com 9 regionais distribuídas em 53 microrregiões, visa orientar no desenvolvimento de projetos com um olhar às cadeias produtivas específicas, ancoradas nas necessidades do empreendedor. “Nosso desafio está na entrega de valor”, defende Ayrton Ramos.

O atendimento digital cresce e o objetivo é que continue neste ritmo. Em 2015, foram 15 atendimentos digitais, em 2019 chegaram a 85 mil e a expectativa para este exercício é de 122 mil através de diversas plataformas. Além disso, o diretor aponta a parceria do Sebrae com a Fiergs no incentivo ao pequeno empreendedor para sua participação na Mercopar, “a única feira industrial do RS que aproxima pequenas e grandes empresas, num encadeamento mercadológico. É na Mercopar que isso se realiza. A Feira é um termômetro de mercado”.

No encerramento do encontro, o diretor de Administração e Financeiro, Marco Aurélio Paradeda, apontou perspectivas de crescimento da instituição. Em 2019, a receita foi de 176,9 milhões de reais, com investimentos de 166,3 milhões, destes, 78% destinados à atividade-fim. Para 2020, serão 81%, com uma receita estimada em 185 milhões de reais. Segundo ele, o Sebrae ocupa posição privilegiada no Programa Excelência em Gestão da Fundação Nacional de Qualidade, numa escala de 678 sobre 1000 pontos. Além disso, ganha destaque no programa Great Place Work (Melhor Lugar para Trabalhar), “graduações muito importantes para nós”. (Clarice Ledur)

