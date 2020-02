Acontece Barra Music Summer anima o happy hour no BarraShoppingSul

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

DJ Lele Bortholacci Foto: Yasmin Abud Fotos Foto: Yasmin Abud Fotos

Os finais de tarde vão contar com animação extra no BarraShoppingSul, unindo o melhor da música e da gastronomia. Nesta quinta-feira, dia 06/02, será a estreia do Barra Music Summer, com DJ Lelê Araújo.

Lelê vai comandar o som das 19h às 21h no Baixo Barra, novo polo gastronômico da capital, com operações inéditas no RS. A programação vai acontecer todas as quintas-feiras de fevereiro a partir das 19h, com entrada gratuita.

No dia 13/03, será a vez de Rê Adegas, cantora gaúcha que obteve três indicações para o Prêmio Açorianos de Música. No dia 20/02, o happy hour será embalado por Moreno Moraes, cantor, violonista e compositor, com repertório que inclui canções de Bossa Nova e MPB. Dia 27/02, o show será de Laura Dalmas. Com passagens por The Voice e Malhação, é uma artista como poucas vezes a cena gaúcha já viu. A cantora acaba de lançar seu EP de estreia, “Tua”.

Além de aproveitar a boa música, os clientes podem desfrutar das mais variadas opções para happy hour e jantar, entre elas o Pobre Juan, uma das mais conceituadas casas de carnes do Brasil, e a Tartuferia San Paolo, com pratos criados à base de trufa. Os amantes da comida japonesa terão a opção do tradicional Daimu. Para quem busca uma comida saudável e saborosa, a Naked Experience oferece pratos diversos nessa proposta, e a Pizza Mood vai trazer sabores especiais da pizza napolitana que tem como destaque a fermentação da massa. O Brava tem uma seleção do que há de melhor em queijos, vinhos e charcutaria. Também fazem parte do Baixo Barra Grand Cru, Um Bar & Cozinha, Bah, Outback, Aplebee’s, Mamma Mia, Lindt, Bacio di Latte, Chocólatras e Champanharia Natalício.

Barra Music Summer/ Todas as quintas de fevereiro, no Baixo Barra, das 19h às 21h/ Entrada Gratuita

Programação

06/02 – Dj Lelê Araújo

13/02 – Rê Adegas

20/02 – Moreno Moraes

27/02 – Laura Dalmas

