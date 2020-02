Acontece UworK conecta prestadores de serviços a consumidores

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

Foto: Divulgação

Com o slogan “Seus dias diferentes”, surgiu a startup brasileira UworK, que tem o objetivo principal de conectar prestadores de serviços autônomos a consumidores finais. Para tanto, disponibiliza uma plataforma mobile.

Através do aplicativo, clientes com necessidades de serviços rápidos podem solicitar trabalhos de profissionais próximos, qualificados e cadastrados na plataforma. A UworK faz o trabalho de apresentar as oportunidades para os prestadores de serviços e ajuda os consumidores a escolherem um profissional para atendê-los.

A iniciativa de contribuir com a geração de renda para muitos profissionais foi motivada, principalmente, por conta dos números do desemprego no País. De acordo com levantamento realizado pelo IBGE, em 2019, a média anual do desemprego foi de 11,9%, isto é, foram mais de 12 milhões de brasileiros desempregados no ano passado.

Além disso, mais do que nunca, o Brasil está se mostrando uma terra de oportunidades a quem investe no empreendedorismo. Nesse contexto, a UworK tem como meta fomentar esse espírito empreendedor nos prestadores de serviços. Assim, eles podem trabalhar por conta, conquistando clientes e oferecendo um atendimento de qualidade.

Para tanto, a startup foca nos profissionais das áreas da educação e cultura, estética e beleza, festas e eventos, limpeza e conservação, manutenção automotiva, reformas e serviços gerais, saúde e bem-estar e tecnologia. É possível encontrar serviços de manicure, diarista a marido de aluguel e eletricistas.

Atualmente, o serviço do aplicativo está disponível para as cidades de Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e Porto Alegre. Em breve, também estará em outras capitais do Brasil.

Como funciona a UworK

Tanto os profissionais quanto os consumidores devem fazer o download do aplicativo da UworK na Store do celular. Ao acessar o app, o consumidor deve inserir o local em que o serviço precisa ser realizado e informar qual profissional busca, bem como do que precisa.

Imediatamente, a plataforma indica os profissionais mais próximos e qualificados para o serviço requerido. O consumidor é quem escolhe o profissional, sendo que a ele são apresentadas até quatro opções. Com a escolha feita, o profissional se encaminha para o local indicado, analisa o que deve ser feito, informa a solução e o valor para executar o serviço, tudo isso através do próprio aplicativo.

Após ambos entrarem em acordo e o trabalho ser finalizado, o pagamento é realizado através do app UworK. O cliente paga com seu cartão de crédito. E, após a conclusão, podem avaliar um ao outro. A avaliação de ambos os usuários fica disponível para todos. O procedimento é simples e qualquer pessoa pode usar o aplicativo.

Além disso, a plataforma conta com chat em seu site, bem como com um guia completo para esclarecer todas as possíveis dúvidas. O app também oferece mecanismos de segurança para a realização das transações financeiras.

Outra forma de garantir a segurança é por meio da verificação dos documentos dos usuários. Para tanto, assim que ingressam no UworK, devem preencher um cadastro informando os seus dados. O mesmo é aprovado somente após uma análise completa.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário