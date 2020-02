Acontece Criada joint venture para assessorar a Taurus na modelagem financeira de negócio assinado durante a visita de Bolsonaro à Índia

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

Para Fernando Magalhães, o negócio sinaliza uma tendência de aquecimento do mercado de fusões e aquisições em 2020 em decorrência de uma maior estabilidade da economia brasileira Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A criação de uma joint venture entre a Taurus S.A, uma das maiores fabricantes de armas leves do mundo, e a Jindal Group teve participação da StoneCapital Investimentos como assessora da companhia brasileira, respondendo pela modelagem financeira do negócio que permitirá a fabricação e a comercialização de armas, pistolas e revólveres na Índia. Foi a primeira transação internacional da StoneCapital em 2020.

Segundo o sócio da StoneCapital, Fernando Schirmer Magalhães, “a joint venture contará com uma sinergia muito importante entre a Taurus, uma das maiores fabricantes de armas do mundo, e a Jindal, uma das maiores fabricantes mundiais de aço”. A negociação entre as duas companhias durou cerca de 11 meses e a operação foi concluída com a assinatura da sociedade durante a visita do presidente Bolsonaro à Índia. A Jindal Group terá 51% do capital da joint venture, e a Taurus, 49%. Em uma etapa inicial, a Jindal investirá US$ 20 milhões e a produção começará no segundo semestre, fabricando revólver e pistola e depois armas militares.

Para Magalhães, o negócio sinaliza uma tendência de aquecimento do mercado de fusões e aquisições em 2020 em decorrência de uma maior estabilidade da economia brasileira. No ano passado, foram realizadas mais de 1.000 operações no País. A StoneCapital se prepara para aumento exponencial da demanda por assessoria especializada em fusões e aquisições e acaba de anunciar a abertura de mais uma unidade no Paraná, desta vez na cidade de Maringá, totalizando quatro escritórios no País.

Liderança

A StoneCapital Investimentos atua há mais de dez anos na área de fusões e aquisições. Com sede em Caxias do Sul e escritórios em Porto Alegre, Curitiba e Maringá, tem liderado importantes transações em variados segmentos de mercado, envolvendo companhias brasileiras, investidores estrangeiros e fundos de investimento. Considerada uma das referências em compra e venda de empresas da região Sul do país, a empresa participa de decisões estratégicas relevantes no meio corporativo. Assessora a tomada de decisão, especialmente em empresas familiares, quanto aos rumos dos negócios e o momento mais adequado para acionistas iniciarem negociações com investidores profissionais e estratégicos.

