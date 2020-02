Acontece CCR ViaSul tem novo diretor

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

O Gestor de Atendimento da concessionária, Fausto Camilotti, assume o cargo ocupado até então por Roberto de Barros Calixto, que e deixa o Grupo CCR após nove anos de atuação. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A partir desta segunda-feira (3), a CCR ViaSul conta com novo diretor-presidente. O Gestor de Atendimento da concessionária, Fausto Camilotti, assume o cargo ocupado até então por Roberto de Barros Calixto, que e deixa o Grupo CCR após nove anos de atuação.

Fausto integra o Grupo desde 1999 e acumula vasta experiência nas áreas de Segurança Viária, Atendimento e Interação com o Cliente. O novo diretor está na CCR ViaSul desde a implantação da concessionária no Rio Grande do Sul, em fevereiro de 2019 e, anteriormente, participou da implementação da MSVia, concessionária responsável por 846 quilômetros da BR 163, rodovia que atravessa o Mato Grosso do Sul. Além disso, atuou por 15 anos na CCR ViaOeste, que contempla o sistema Castello – Raposo, principal ligação entre a capital e o oeste paulista, e CCR Rodoanel, que administra o trecho oeste do anel viário Mario Covas, composto pelas rodovias Raposo Tavares, Catello Branco, Anhanguera, Bandeirantes e Régis Bittencourt.

Natural de Itu, São Paulo, é graduado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia de Sorocaba e possui especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pelo Instituto de Aperfeiçoamento Tecnológico (IAT) e Administração pela FVG, onde também concluiu dois MBAs – em Gestão de Pessoas e de Infraestrutura.

A Gestão de Atendimento da CCR ViaSul fica sob a responsabilidade de Diogo Stiebler, que até então atuava na SPVias, concessionária de rodovias que também pertence ao Grupo CCR.

