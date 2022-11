Porto Alegre Amcham Porto Alegre promove evento para debater perspectivas econômicas no Estado

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Sustentabilidade e desenvolvimento de novos talentos no Estado também são destaque do RS Avança: o que esperar do mercado gaúcho em 2023? Foto: Divuylgação Sustentabilidade e desenvolvimento de novos talentos no Estado também são destaque do RS Avança: o que esperar do mercado gaúcho em 2023? (Foto: Divulgação) Foto: Divuylgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Qual é o Rio Grande do Sul que você deseja para os próximos anos? Focada em responder esta pergunta e construir o futuro do Estado por meio de uma cultura empreendedora, a Câmara Americana do Comércio (Amcham – Porto Alegre) lança a segunda etapa do RS Avança.

O projeto, criado em 2021, busca influenciar positivamente a agenda regional do empresariado e setor público gaúcho, a partir de três grandes eixos: Eficiência do Estado, Fomento ao Empreendedorismo e à inovação e Qualidade de vida dos indivíduos.

No Rio Grande do Sul, alinhado com o propósito local de construir o futuro do estado por meio de uma cultura empreendedora, o RS Avança visa criar os melhores caminhos para a economia gaúcha ser protagonista na retomada social e econômica de forma segura e positiva.

Nesta edição, o evento almeja acelerar a competitividade da economia gaúcha se baseando nos 3 pilares ESG:

Environment

Com workshops de cultivo e ações de preservação do meio ambiente para semear o futuro verde do RS com a distribuição de 5.000 sementes de microverdes.

Social

Com programas de capacitação e mentorias para jovens em vulnerabilidade social com o Projeto +Caminhos

Governance

Com encontros estratégicos para avançarmos com a agenda de competitividade do RS alinhada à visão de desenvolvimento sustentável.

Para isto, esta edição do evento está dividida em três etapas:

Pesquisa

Mapeamento público para entender como o setor privado gaúcho enxerga os principais desafios e oportunidades do Rio Grande do Sul.

Encontros e Networking

Encontros estratégicos para debates sobre como acelerar a competitividade gaúcha.

Conteúdo Legado

Ações e conteúdo exclusivo com depoimentos, mapa de oportunidades e íntegras do projeto para que, juntos, possamos construir o futuro do Rio Grande do Sul.

Programação:

11/11 – 08h30 às 10h30

Perspectivas Econômicas para 2023: o que esperar para o mercado gaúcho?

com Aod Cunha, economista e Conselheiro de administração de empresas como Gerdau, Grupo Vibra, Agibank e Atiaia Energia (Grupo Cornélio Brennand) e membro independente de comitês de investimentos.

23/11 – 08h30 às 10h30

Painel – Cases ESG: como uma visão de impacto positivo está tornando as empresas mais competitivas?

com Carlos Carvalho, Gerente de Sustentabilidade da Grendene; Grendene é Ganhadora do prêmio ECO, possuem no portifólio marcas como: Ipanema, Melissa, Ryder, Zaxy, Mormaii

29/11 – 08h30 às 10h30

Painel – Como tornar o estado mais atrativo para novos talentos?

com Silvio Bittencourt, Presidente do TecnoSinos

Para inscrições e mais informações clique aqui

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre