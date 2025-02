Ciência Ameaça de impacto de asteroide contra a Terra aciona sistema de defesa planetária

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2025

Chance de impacto do asteroide 2024 YR4 com a Terra está aumentando cada vez mais. (Foto: arifusan19)

Astrônomos há anos simulam cenários de colisão de asteroides com a Terra, e, agora, pode ser pra valer. O asteroide 2024 YR4 alcançou nível 3 na escala de impacto de Turim, com 1,6% de chance de atingir o planeta no final de 2032.

Embora pareça pouco, atualmente, esta é a rocha espacial mais ameaçadora de que se tem notícia. Novas observações podem alterar essa previsão, mas o alerta já foi o suficiente para mobilizar centros globais dedicados à defesa planetária.

— Novas observações aumentam a chance de impacto:

* O asteroide 2024 YR4 foi descoberto em 27 de dezembro de 2024 pelo Sistema de Último Alerta para Impacto de Asteroides com a Terra (ATLAS, na sigla em inglês);

* Logo após a detecção do objeto, análises determinaram que ele tinha uma chance muito pequena de potencialmente impactar o planeta em 22 de dezembro de 2032;

* Estima-se que a rocha tenha entre 40 m e 100 m de largura – em média, o tamanho de um prédio de 18 andares;

* Um corpo dessa dimensão cai na Terra em média a cada poucos milhares de anos, podendo causar danos graves a uma vasta área nos arredores do local de impacto;

* Normalmente, a probabilidade de impacto de um asteroide é maior no início e tende a cair rapidamente para zero após observações adicionais;

* Não é o que está acontecendo neste caso;

* Contrariando essa expectativa, novas análises apontam que, na verdade, a probabilidade de impacto aumentou;

* Mas, não é motivo para pânico: o risco cresceu de 1,2% para 1,6%, o que é praticamente a mesma coisa.

Monitoramento

O asteroide 2024 YR4 chamou a atenção dos especialistas por dois motivos: ter mais de 50 metros de diâmetro e apresentar uma chance superior a 1% de colidir com a Terra nos próximos 50 anos. Embora o risco seja pequeno, esse cenário já é suficiente para acionar grupos internacionais de monitoramento e defesa planetária.

A Rede Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN), liderada pela NASA, coordena observatórios ao redor do mundo para rastrear o objeto e avaliar sua órbita. Caso necessário, ajudará governos a definir estratégias para minimizar os danos de um possível impacto.

Já o Grupo Consultivo de Planejamento de Missões Espaciais (SMPAG), da Agência Espacial Europeia (ESA), avalia respostas práticas, incluindo a possibilidade de enviar uma missão para desviar o asteroide.

Atualmente, o objeto está se afastando da Terra e ficando mais difícil de se observar. Mesmo com telescópios avançados, como o Very Large Telescope (VLT), no Chile, ainda não é possível determinar sua trajetória com precisão suficiente para descartar qualquer risco.

Segundo a astrofísica Tamara Davis, o avanço dos telescópios permitiu detectar ameaças antes que se tornem urgentes. “Esses asteroides sempre estiveram por aí, mas agora temos um sistema de alerta precoce”, disse ela em um comunicado, destacando que o 2024 YR4 provavelmente não representará perigo real, mas precisa ser acompanhado.

Caso o risco de impacto permaneça acima de 1%, o SMPAG poderá recomendar às Nações Unidas ações como uma missão de impacto cinético – tecnologia já testada com sucesso pela NASA na missão DART, em 2022.

Com monitoramento contínuo e ação baseada na ciência, a humanidade tem ferramentas para evitar surpresas vindas do espaço.

2025-02-01