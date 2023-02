Notícias Ameaça no aeroporto: Advogado de Lula pede indenização de 150 mil reais de empresário

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

Cristiano Zanin foi ameaçado e insultado enquanto escovava os dentes no aeroporto de Brasília. (Foto: Reprodução)

Representado por membros Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Cristiano Zanin Martins, ajuízou uma queixa-crime contra o empresário Luiz Carlos Basseto Júnior, que o ameaçou e agrediu verbalmente no Aeroporto Internacional de Brasília, no dia 11 de janeiro. No documento, datado desta segunda-feira, ele pede uma indenização por danos morais de R$ 150 mil.

A queixa-crime foi apresentada na Vara Criminal de Brasília, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Nela, os advogados argumentam que o empresário, ao filmar Zanin e dirigir xingamentos a sua pessoa, agiu de modo a ofender a sua honra. Além disso, as ameaças de agressão provocaram ao advogado de Lula a “desagradável sensação de poder estar na iminência de sofrer ataques de outra natureza”.

Nas gravações feitas por Basseto Júnior, Zanin aparece escovando os dentes no banheiro do aeroporto, enquanto é chamado de “bandido”, “safado” , “vagabundo” pelo empresário.

No vídeo, o empresário diz: “Não tá no aviãozinho do seu chefe não, ô safado?”, em alusão ao presidente Lula. Ele diz ainda que tinha a vontade de “vontade de meter a mão na orelha” do advogado e que Zanin “tinha que tomar um pau” de todos que estão na rua”. Nas imagens, o advogado não reage as falas de Basseto.

Queixa-crime

Na queixa-crime, o advogado destacou que a conduta agressiva do empresário trouxe uma “desagradável sensação de poder estar na iminência de sofrer ataques”.

“O episódio ocorreu apenas três dias após os ataques ocorridos na sede dos Três Poderes e foi amplamente divulgado pelo QUERELADO (Basseto) em redes sociais, tendo chegado ao conhecimento de milhares de pessoas. A motivação política das agressões é também inegável, tendo o QUERELADO feita clara alusão ao Presidente da República ao questionar se o QUERELANTE (Zanin) ‘Não tá no aviãozinho do seu chefe não ô, safado?’.”, destaca ainda a queixa-crime.

Em 26 de janeiro, a PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) indiciou Basseto Junior por injúria pelo episódio. Para Zanin, as agressões tinham motivação política, acrescentando que o caso se deu 3 depois dos atos extremistas do 8 de Janeiro.

A petição também solicita que seja inclusa na ação a certidão de antecedentes criminais de Bassetto Junior e informações da PF (Polícia Federal) sobre os registros de entradas e saídas do empresário no Brasil.

Cristiano Zanin é advogado do presidente. Trabalhou na coordenação jurídica da campanha nas eleições de 2022, defendeu o presidente nos processos referentes às condenações da Lava Jato e obteve a anulação dos casos no STF (Supremo Tribunal Federal).

