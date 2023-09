Saúde Amendoim engorda? Conheça os benefícios e quanto devemos consumir

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2023

Um dos benefícios do amendoim é diminuir os níveis de colesterol. (Foto: Reprodução)

O amendoim é um ingrediente popular em diversos pratos da cozinha brasileira. Pé de moleque, paçoca e pavê de amendoim são alguns exemplos de receitas deliciosas que levam o alimento. Mas quais são os benefícios do amendoim? Qual a melhor forma de consumo? Amendoim engorda? A reportagem conversou com a nutricionista Beatriz Blois, que tirou todas essas dúvidas.

Benefícios

O amendoim faz parte do grupo das leguminosas. Ele pertence a esse grupo por se tratar de um grão contido em vagens. Rico em gordura, ajuda na prevenção de inúmeras doenças como explica a nutricionista Beatriz Blois.

“É um alimento rico em gordura insaturada, como ômega 9 e ômega 6, o que ajuda na diminuição dos níveis de colesterol e beneficia a proteção cardiovascular.”

“Além disso, também possui minerais, vitaminas (como a vitamina E), que tem uma ótima ação antioxidante, ajuda na melhora do humor e na prevenção de doenças crônicas, como diabetes, câncer e obesidade.”

Amendoim é calórico

Para quem se animou com os benefícios do amendoim, achando que pode comer como se não houvesse amanhã, a nutricionista alerta que não é bem assim. Para você ter uma ideia, 100 gramas do produto possuem cerca de 600 calorias.

“O amendoim é altamente calórico e, pela cultura do brasileiro, geralmente ele vem acompanhado de alimentos menos saudáveis, como petiscos e bebidas alcoólicas, que podem impactar no ganho de peso e no prejuízo da saúde cardiovascular.”

Outros riscos no consumo são no caso de pessoas alérgicas, que podem ter um choque anafilático ou outras reações. “Além disso, pessoas que costumam sofrer com herpes devem evitar o seu consumo frequente, pois o amendoim possui alto teor de arginina, aminoácido que pode facilitar e predispor episódios de herpes”, detalha.

Ainda de acordo com a Beatriz, o ideal é sempre ter um acompanhamento nutricional para encaixar o alimento da melhor maneira a sua rotina. Mas 30 gramas de amendoim, mais ou menos um punhado pequeno, já ajuda a ter os benefícios do alimento.

Melhor forma de consumo

Cru, torrado, tanto faz! Beatriz fala que as duas formas conseguem manter nutrientes importantes para a nossa saúde. Só evite as versões industrializadas, que possuem adição de gordura saturada, sódio, menos fibras, menos vitaminas e minerais.

“O amendoim cru com casca tem uma ótima quantidade de fibras e garante que todos os nutrientes e minerais estejam presentes. Mas se você optar por consumir o torrado, não se preocupe. Torrar o amendoim não retira os seus nutrientes, pelo contrário, os preserva.”

