Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

A região da América Latina e Caribe se tornou nesta segunda-feira (13) a segunda mais afetada do mundo pela pandemia do novo coronavírus em número de mortos, atrás da Europa, com mais de 144.000 vítimas fatais oficialmente registradas, de acordo com um balanço da AFP.

Com 144.758 mortes declaradas em 13 de julho às 8h00 GMT (5h de Brasília), a região supera o balanço dos Estados Unidos e Canadá (144.023 óbitos acumulados) e fica atrás da Europa, que registra 202.505 vítimas fatais.

O Brasil é o País mais afetado da região, com 72.100 mortes (sobre 1.864.681 casos), ou seja, quase metade do total na América Latina.

