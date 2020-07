Mundo Caixa credita saque emergencial do FGTS para nascidos em março

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

Quem quiser sacar, terá de esperar até 22 de agosto Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal credita nesta segunda-feira (13) saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para trabalhadores nascidos em março.

O novo saque tem como objetivo enfrentar o estado de calamidade pública em razão da pandemia de Covid-19. No total, serão liberados, de acordo com todo o calendário, mais de R$ 37,8 bilhões para aproximadamente 60 milhões de trabalhadores.

O pagamento do saque emergencial será realizado por meio de crédito na Conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores. O valor do saque emergencial é de até R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas com saldo no FGTS.

Para sacar os recursos, o trabalhadores nascidos em março terão que esperar até o dia 22 de agosto. O crédito dos recursos na poupança social começou no dia 29 de junho para trabalhadores nascidos em janeiro. Nesse caso, o saque será liberado no próximo dia 25.

