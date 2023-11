Esporte América-MG é o primeiro time rebaixado nesta edição do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2023

Faltando cinco rodadas, equipe mineira não tem mais chances matemáticas de deixar o Z-4. Foto: Mourão Panda/América Faltando cinco rodadas, equipe mineira não tem mais chances matemáticas de deixar o Z-4. (Foto: Mourão Panda/América) Foto: Mourão Panda/América

Jogando em casa na noite desta quarta-feira (8), o América-MG não conseguiu evitar o rebaixamento antecipado à Série B do Campeonato Brasileiro. O time mineiro acabou derrotado pelo Coritiba por 3 a 0, completando 11 jogos sem vencer. Faltando cinco rodadas para o fim da competição, a equipe permanece na lanterna, com 21 pontos e agora sem chances matemáticas de deixar o Z-4.

Já o Coritiba ganhou um respiro na briga contra a degola e com 26 pontos, segue na 19ª colocação. Mas para escapar, terá que fazer uma reta final impecável, além de contar com tropeços dos seus concorrentes.

O América-MG estava na elite nacional desde 2021, quando subiu como vice-campeão da Série B no ano anterior. Na temporada de 2021, acabou na oitava colocação e em 2022, foi décimo, tanto que neste ano disputou a Copa Sul-Americana pelo seu bom desempenho no ano passado.

Mas na década passada vinha de um sobe e desce entre a Série A e B. Disputou a elite em 2011, 2016, 2018, 2021, 2022 e 2023, no restante dos anos estava na segunda divisão.

O confronto

Como não poderia ser diferente, por ser um duelo de desesperados, o primeiro tempo foi bastante movimentado, com as duas equipes indo para o ataque. Mas, o Coritiba foi mais objetivo e conseguiu construir uma boa vitória antes do intervalo. Abriu o placar aos 21 minutos, quando Robson recebeu com liberdade e cruzou na área. A bola desviou no meio do caminho e sobrou para Bruno Gomes, que de cabeça, mandou para o fundo do gol.

Melhor em campo, o Coritiba ampliou aos 34 minutos. Em um contra-ataque rápido, Natanael tocou para Slimani, que da entrada da área, ajeitou de cabeça para Marcelino Moreno, que chegou chutando e acertou o ângulo de Jori, que nada pôde fazer.

Na volta do intervalo, o América-MG até tentou reagir, mas levou um banho de água fria aos 23 minutos, quando tomou o terceiro gol. Depois de ter participado das jogadas dos primeiros gols, foi a vez de Robson deixar sua marca. Depois de boa jogada de Natanael, o camisa 30 chutou e no primeiro momento foi bloqueado Mas, no rebote, conseguiu dar um tapa rasteiro para superar o goleiro.

A melhor chance do América-MG fazer o gol de honra saiu aos 30 minutos. Depois de um cruzamento da direita, Wellington Paulista chegou cabeceando, mas a bola saiu tirando tinta da trave de Gabriel.

