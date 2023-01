Economia Americanas vai à Justiça para tentar impedir cortes de água e luz

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

Desde que entrou em recuperação judicial, a Americanas tem enfrentado batalhas judiciais em relação à quitação de suas obrigações. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Desde que entrou em recuperação judicial, a Americanas tem enfrentado batalhas judiciais em relação à quitação de suas obrigações. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Americanas entrou com um pedido na Justiça para obter a manutenção dos serviços de luz, água e esgoto no processo que trata de sua recuperação judicial. A Light, uma das fornecedoras de energia da varejista em suas lojas no País, disse manter “aberto um canal de diálogo e de negociação com as Lojas Americanas e que seguirá o previsto na Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação)”.

“Ressaltamos ainda que a Light cumpre todos os procedimentos regulatórios e as últimas faturas de energia entregues às Lojas Americanas estão de acordo com a resolução 1.000 da Aneel”, afirmou a empresa.

Desde que entrou em recuperação judicial, em 19 de janeiro, a Americanas tem enfrentado batalhas judiciais em relação à quitação de suas obrigações. O BTG entrou com uma ação para desbloquear R$ 1,2 bilhão da companhia, enquanto centrais sindicais entraram com um processo para resguardar os direitos trabalhistas dos cerca de 44 mil funcionários da varejista.

A Americanas notificou o mercado em fato relevante em 11 de janeiro que foram detectadas inconsistências em lançamentos contábeis estimadas em R$ 20 bilhões. Posteriormente, a empresa anunciou que a dívida era de R$ 43 bilhões.

Com o caixa sufocado e após não conseguir chegar a um acordo com os principais credores, a companhia entrou com um pedido de recuperação judicial, o que levou à fúria dos que têm montantes a receber da varejista.

