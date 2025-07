Mundo Americanos devem sentir no próprio bolso o efeito das tarifas anunciadas por Trump a produtos brasileiros

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2025

Os EUA são o país que mais consome café, suco de laranja e carne bovina, todos itens que o Brasil é um dos líderes na produção. (Foto: Reprodução)

Donald Trump se elegeu explorando a insatisfação dos americanos com o custo de vida e a inflação. Mas, quando aumenta as tarifas aos produtos importados, ele aplica uma receita segura para uma alta de preços por lá.

Os Estados Unidos são o país que mais consome café, suco de laranja e carne bovina. Por outro lado, o Brasil é o país que mais produz café, laranja e é o segundo maior produtor de carne vermelha.

Parceiros comerciais há mais de 100 anos, os americanos compram produtos brasileiros diariamente.

Até no cinema, o copo descartável com tampa já virou um acessório inevitável. E apesar de consumir US$ 8 bilhões por ano de café, os Estados Unidos não têm como produzir o grão por causa do clima.

Um terço dos grãos de café moídos nos Estados Unidos é brasileiro.

Segundo os dados da Associação Americana de Café, para cada dólar gasto com importação de café do Brasil, são movimentados US$ 43 na economia americana.

Quando o café brasileiro chega nos Estados Unidos, gera 2,2 milhões empregos.

Peter Roberts é especializado no mercado de café artesanal. Ele explica que, nos últimos 5 anos, o preço do café no mercado internacional subiu 50 centavos por causa da crise climática, mas para o público americano, nas lojas, o café subiu quase 5 dólares.

“Tarifas são a justificativa perfeita” — quer dizer, o preço do café vai inflacionar rapidamente.

Depois que uma praga afetou a produção de laranja na Flórida nos últimos anos, 78% do suco consumido vêm do Brasil.

Segundo os importadores, para cada ponto percentual de aumento de preço, caem 2 pontos percentuais de consumo — o que vai afetar diretamente as receitas das empresas americanas.

Importadores e analistas afirmam que o preço da comida mais americana de todas, o hambúrguer, também vai ficar mais salgado.

Os hambúrgueres americanos não são inteiramente americanos: são uma mistura com carne moída importada, principalmente do Brasil.

Há anos, o rebanho americano está ficando menor.

Por isso, os Estados Unidos aumentaram as importações de carne brasileira em mais de 50% entre 2023 e 2024. E a carne brasileira já estava sujeita a tarifas pesadas, de 36%, desde a década de 1990.

Por enquanto, o americano ainda não sentiu o tarifaço de Donald Trump no bolso.

O professor de economia Michael Coon disse que os produtos ainda não ficaram mais caros porque as marcas se anteciparam e estocaram produtos.

Mas, à medida em que esses produtos chegarem aos Estados Unidos e o custo para estocá-los for computado, as etiquetas vão ser atualizadas para cima.

Além disso, ele explica que, na economia, os números de inflação, desemprego e PIB demoram de um a dois trimestres para aparecerem com clareza porque demora para coletar todos os dados.

Portanto, os primeiros impactos do tarifaço só serão vistos daqui seis a nove meses.

2025-07-13