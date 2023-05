Acontece “Amor que ultrapassa gerações” é a nova campanha de Dia das Mães da Lebes

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2023

Foto: Divulgação

Com o conceito “Amor que ultrapassa gerações”, a Lojas Lebes faz uma grande homenagem ao Dia das Mães. A campanha deste ano quer destacar as conexões especiais que passam de geração em geração e que jamais serão esquecidas. Seja uma receita de bolo, uma frase marcante ou atitudes de carinho, a Lebes quer valorizar as tradições familiares que unem avós, filhos e netos ao longo do tempo.

Desta forma, a Lebes convidou influenciadoras para contarem peculiaridades das suas relações com as mães e avós: O que conecta você, sua mãe e sua avó? O que você admira na sua mãe? O que você aprendeu com sua mãe? Respondendo a essas perguntas, as influencers digitais dividem suas experiências e inspiram as clientes a compartilharem suas histórias nas redes sociais @lojaslebes.

A campanha “Amor que ultrapassa gerações” foi criada pelo time de Marketing da Lebes e pode ser vista também na revista, no e-commerce e nos pontos de vendas da rede de varejo.

