Porto Alegre Ampliação de viagens da linha 375 Agronomia começa na segunda em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2022

A sétima etapa do programa de reestruturação Mais Transporte terá um incremento de 31 viagens. Foto: Cesar Lopes/PMPA

A partir desta segunda-feira (27), será ampliada a oferta de horários na linha 375 Agronomia, em Porto Alegre, que atende estudantes do Campus Agronomia da UFRGS. Também serão reforçados os horários no pico em mais uma linha e o período noturno em mais três linhas, conforme a prefeitura.

A sétima etapa do programa de reestruturação Mais Transporte terá um incremento de 31 viagens. As mudanças estarão disponíveis no site da EPTC e a localização, em tempo real, pode ser consultada na função GPS do aplicativo do TRI (Cittamobi).

Confira as alterações no 375 e outras linhas

Linha 375 Agronomia – Acréscimo de 16 viagens por dia, com novos horários no pico da manhã, tarde e entrepico.

Linha 470 Bom Jesus/Madri – Acréscimo de seis viagens por dia, com novos horários no pico da manhã e da tarde.

Linha 361 Cefer – Acréscimo de três viagens por dia nos horários noturnos.

Linha A348 Alimentadora Jardim Bento Gonçalves – Acréscimo de três viagens por dia nos horários noturnos.

Linha A360 Alimentadora Ipê – Acréscimo de três viagens por dia nos horários noturnos.

Sem cobrador

Também a partir de segunda mais quatro linhas passam a operar sem cobrador na Capital: A952 – Alimentadora Parada 3 Chácara das Peras Parada 6, A953 – Alimentadora Chácara das Peras Quinta do Portal IDA, A954 – Alimentadora Chácara das Peras Parada 6 e A955 – Alimentadora Quinta do Portal Chácara das Peras Volta.

Com as alterações, o sistema de transporte da Capital circula com 28% das linhas sem cobrador em dias úteis e já teve redução de 16% no quadro da tripulação.

