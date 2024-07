Rio Grande do Sul Ampliado crédito ao setor turístico no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2024

Pelo acordo assinado, Badesul poderá utilizar a rede de 38 cooperativas do Sicredi no RS para realizar operações. (Foto: João Pedro Rodrigues/Secom)

O governador Eduardo Leite assinou nessa terça-feira (16) um termo de cooperação e parceria institucional entre o Badesul Desenvolvimento e o Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi) – Central Sul/Sudeste para ampliar a concessão de crédito pela agência de fomento do Estado aos setor turístico do interior gaúcho.

Pelo acordo, o Badesul poderá utilizar a rede de 38 cooperativas do Sicredi existentes no Rio Grande do Sul para realizar as operações, facilitando o acesso ao crédito imprescindível à retomada da economia nos municípios afetados pela catástrofe meteorológica.

Atualmente, mais de R$ 20 milhões estão disponíveis pela linha do Fundo Geral do Turismo (Fungetur) Emergencial, do Ministério de Turismo, para financiar negócios gaúchos do setor sediados nas cidades em estado de calamidade pública decretado pelo Executivo estadual.

“O Brasil abraçou o Rio Grande do Sul no momento de fragilidade. Agora, o Rio Grande do Sul quer abraçar o Brasil e o mundo, quer que todos possam vir para cá para serem abraçados e bem-recebidos, com a nossa característica boa hospitalidade. Essa cooperação é para fazer com que os recursos de apoio aos empreendedores do turismo cheguem lá na ponta e se transformem em emprego, renda e desenvolvimento para o nosso Estado”, afirmou Leite.

“Os recursos do Fungetur devem servir ao propósito de estimular o Rio Grande do Sul a partir do setor do turismo, que tem um duplo caráter. É importantíssimo enquanto atividade econômica, pela capacidade intensiva de geração de empregos e pela relevância do fator humano, mas também pelo seu papel no impulso da autoestima, do otimismo e da mobilização pelo futuro e pela reconstrução do Estado”, acrescentou.

A cooperação entre Badesul e Sicredi foi viabilizada a partir da intermediação das secretarias de Turismo (Setur) e de Desenvolvimento Econômico (Sedec). “É mais uma iniciativa por meio da qual poderemos atuar para alavancar negócios e construir ações que atendam quem mais precisa neste momento desafiador”, afirmou o titular da Sedec, Ernani Polo.

O secretário destacou a importância do cooperativismo para o desenvolvimento do Estado. “Quem se associa, tem o espírito de cooperar e confiar. E essas duas ações nos ajudarão a reerguer o Estado e os negócios, a manter os empregos e a fortalecer o serviço público prestado à população”, disse.

“O acordo traduz a efetividade na prática dos recursos do Fungetur Emergencial. Temos a convicção de que os recursos, à medida que forem liberados, chegarão na ponta. A operação, nessa forma de cooperação, ajudará os empreendedores da cadeia do turismo a, junto conosco, reconstruir o Rio Grande do Sul”, afirmou o secretário de Turismo em exercício, Luiz Fernando Rodriguez Júnior.

O vice-presidente e diretor de Operações e Inovação do Badesul, Flavio Lammel, ressaltou o ganho de escala e alcance para a agência de fomento a partir da parceria com o Sicredi, que agrega uma nova operação de crédito.

“O trabalho visa dar capilaridade para o Badesul estar presente nos 497 municípios do Estado, e também para o Sicredi ter acesso aos recursos do Fungetur, com os quais hoje a cooperativa de crédito não opera. Então haverá condições para que os clientes do Sicredi que atuam no setor turístico – como donos de pousadas, restaurantes e hotéis – possam acessar esse crédito”, explicou Lammel.

Na ocasião, também foram firmados dois contratos por meio do Fungetur, com a empresa NSB Turismo e Viagens, operadora do Trem dos Vales, no valor de R$ 1,49 milhão; e com as empresas Ortolan Turismo e Dall Orsoleta, de Guaporé, com crédito de R$ 2 milhões.

Também participaram da solenidade o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Fabricio Perucchin.

