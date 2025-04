Grêmio Amuzu, do Grêmio, realiza exames após choque de cabeça

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Exames do jogador não apresentaram alterações Foto: Lucas Uebel/Grêmio Exames do jogador não apresentaram alterações. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Amuzu, do Grêmio, se sentiu mal durante a derrota do clube para o Ceará por 2 a 0 no sábado (05) pelo Campeonato Brasileiro e precisou ser substituído. O atacante passou por exames e o Tricolor informou que a tomografia realizada apresentou resultados normais.

O jogador passou a noite no hotel junto ao restante dos atletas e seguirá sendo acompanhado pelo departamento médico do clube.

Amuzu precisou ser substituído aos 41 minutos do segundo tempo, quando o Grêmio já perdia por 1 a 0. O clube já está com duas baixas no mesmo setor. Braithwaite, com uma entorse no tornozelo esquerdo, enquanto Cristian Olivera apresentou um desconforto.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Grêmio enfrenta no domingo (13) o Flamengo, na Arena, às 17h30min. Após duas partidas, o clube ocupa a 10° posição com 3 pontos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/amuzu-do-gremio-realiza-exames-apos-choque-de-cabeca/

Amuzu, do Grêmio, realiza exames após choque de cabeça

2025-04-07