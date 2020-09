Magazine Ana Carolina ganha uma declaração de amor da namorada no dia do seu aniversário

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

Ana Carolina, Chiara e o cãozinho. (Foto: Reprodução/Instagram)

Ana Carolina ganhou uma declaração de amor da namorada. O gesto de carinho foi para celebrar o aniversário da cantora, que completa 46 anos nesta quarta-feira (09). Chiara Civello postou uma imagem onde as duas aparecem sorridentes, de rostos coladinho, com o cãozinho do casal.

“Desejo amor na quantidade do sal de todos os oceanos de todos os planetas (pegando fogo rsrs) e lindas canções na quantidade de h2o de todas as gotas de todas as chuvas da história”, declara Chiara, que acrescenta:

“Não só para hoje, que é o seu dia, mas para sempre. Ana Carolina tanti auguri tesoro! Viva, viva, viva o seu dia”, completa ela, usando até uma expressão em italiano para desejar “Muitas felicidades”.

Ana Carolina assumiu o romance no ano passado. Elas já haviam se relacionado antes do namoro da artista com a atriz Letícia Lima. Chiara é italiana e também cantora.

