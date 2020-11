Celebridades Ana Hickmann se declara ao marido, Alexandre Correa, que luta contra câncer: “Guerreiro”

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

Apresentadora de declarou ao empresário, que está em tratamento Foto: Reprodução/Instagram Apresentadora de declarou ao empresário, que está em tratamento. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Ana Hickmann fez nesta quinta-feira (19) uma declaração de amor ao marido, Alexandre Correa, que luta contra um câncer na garganta. A apresentadora compartilhou me sua rede social diversas fotos com o empresário e o filhos deles, Alexandre, de 6 anos.

“Ei, Alexandre, já te disse hoje o quanto eu te amo?! Te amo daqui até o infinito. Meu urso guerreiro”, escreveu ela, prestando apoio a Alexandre, que está em tratamento da doença.

O empresário revelou que estava com câncer no pescoço no dia 10 de novembro. Ele deu detalhes de como descobriu a doença e disse que já está em tratamento, passando por sessões de radioterapia e quimioterapia no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

“O tumor estava entre embaixo do maxilar e a base do crânio, bem grande, já em estado de metástase [quando há a presença de células cancerosas fora da região do câncer primário]. Ele foi retirado inteiro, com sucesso, e foi diagnosticado, então, câncer”, explicou.

