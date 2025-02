A apresentadora de TV Ana Maria Braga, de 75 anos, foi levada ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, no interior de São Paulo, após pisar em um escorpião e ser picada pelo animal na sua fazenda, em Bofete (SP), na noite de sábado (1º).

Segundo a instituição de saúde, a apresentadora foi atendida pela equipe de infectologia. Após receber o atendimento, ela foi liberada. Em nota, a assessoria de Ana Maria informou que a apresentadora procurou atendimento médico imediatamente após o incidente e que ela está bem.

Neste domingo (2), Ana Maria falou sobre o incidente nas redes sociais e agradeceu a preocupação e o carinho dos fãs, além do cuidado da equipe médica.

“Levar uma picada de escorpião é igual boleto no fim do mês. Aparece do nada e dói no coração. Rapaz do céu, não é que eu pisei onde não devia? Amanhã [segunda] conto tudo para vocês, mas está tudo bem, tá? Vale o alerta que os bichinhos estão por aí”, disse ela.