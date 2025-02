Tecnologia Os 5 hábitos que fazem a bateria do celular durar menos e carregar devagar

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2025

Um dos erros mais frequentes, ou talvez o mais comum, é deixar o dispositivo conectado por muito tempo. (Foto: Freepik)

A bateria do seu celular não dura muito? Esse é um dos problemas mais comuns enfrentados por diversos usuários de dispositivos móveis. Por isso, especialistas em tecnologia têm dedicado tempo para identificar uma série de erros comuns que as pessoas cometem no uso diário, e que podem, sem querer, danificar a bateria dos celulares. Esses hábitos de uso ou de carregamento, muitas vezes sem a devida atenção, prejudicam a bateria do celular, fazendo com que ela carregue mais lentamente e dure menos tempo ao longo do dia. Com isso, os fabricantes de dispositivos móveis também implementaram uma série de ferramentas e recursos tecnológicos que podem ajudar a minimizar esse problema, otimizando a vida útil das baterias.

* Os 5 hábitos que danificam a bateria do celular

Um dos erros mais frequentes, ou talvez o mais comum, é deixar o dispositivo conectado ao carregador por um tempo excessivo. Muitas pessoas costumam conectar o celular ao carregador antes de dormir para garantir que o aparelho esteja completamente carregado ao acordar. No entanto, essa prática pode ter um impacto negativo na vida útil da bateria. Isso acontece porque as baterias podem sofrer sobrecarga quando ficam conectadas após atingirem 100% de carga, o que diminui a capacidade da bateria ao longo do tempo. É recomendável, portanto, não deixar o celular carregando durante toda a noite, uma vez que as baterias modernas já possuem sistemas para interromper o carregamento quando atingem a carga completa, mas o fato de permanecerem conectadas pode ainda assim gerar um desgaste gradual.

Outro erro muito comum é permitir que a bateria do celular descarregue completamente antes de ser recarregada. Especialistas em tecnologia alertam que isso pode ser prejudicial, principalmente para as baterias de íons de lítio, que são as mais comuns nos dispositivos modernos. Essas baterias funcionam de maneira mais eficiente quando mantêm uma carga entre 20% e 80%. De acordo com o portal Xataka, quando a bateria de íons de lítio cai abaixo de 20%, o ciclo de carga pode ser reduzido, acelerando o desgaste da bateria. Por isso, é aconselhável carregar o celular sempre que a carga estiver entre 20% e 30%, garantindo uma maior durabilidade do componente.

Além disso, utilizar carregadores genéricos ou incompatíveis com o dispositivo pode resultar em sobrecargas e aquecimentos excessivos, o que pode ter consequências graves para a bateria. Usar carregadores que não foram projetados para o seu aparelho pode gerar picos de voltagem que afetam a bateria.

Outro erro muito recorrente é deixar a bateria atingir 100% de carga com frequência. Embora pareça inofensivo, isso pode reduzir a vida útil da bateria. Quando a carga chega a 100%, as células da bateria são submetidas a uma maior tensão, o que acelera o desgaste do componente. Por isso, especialistas recomendam carregar o celular até cerca de 80% para prolongar sua vida útil.

Por fim, expor os dispositivos móveis a temperaturas elevadas também acelera o desgaste da bateria e pode diminuir sua capacidade de retenção de carga. Deixar o celular em locais muito quentes, como perto de fontes de calor intensas ou expô-lo ao sol, pode prejudicar a bateria de forma irreversível. Para evitar esse problema, recomenda-se remover capas grossas durante o carregamento e evitar o uso do celular em lugares onde a temperatura seja muito alta.

