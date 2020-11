Celebridades Ana Maria Braga não irá aposentar Louro José: “É muito cedo”

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

Uma semana após a morte de Tom Veiga, Ana Maria Braga falou com o “Fantástico” sobre a perda do amigo, intérprete de Louro José. A repórter Renata Ceribelli perguntou se o papagaio irá continuar no programa matinal.

“É muito cedo para se dizer qualquer coisa. Obviamente o Tom é inigualável”, disse a comunicadora ao dominical. “Então, agora nesse momento, eu perdi o grande amigo Tom e o meu filho, o Louro. Mas você olhando pra isso de frente, na verdade o Louro José existe”, opinou.

“Ele pode não existir na interpretação magnífica do artista Tom Veiga, que deu vida a esse personagem. Mas o personagem vai continuar existindo. Se você pegar os grandes personagens da nossa vida, como o Mickey Mouse, eles fazem aniversários e são eternos. O Louro vai estar para sempre no programa”, prometeu a apresentadora.

A apresentadora falou que foi uma semana difícil para ela. “Eu rio e choro ao mesmo tempo, sabe quando você não caiu na real ainda, mesmo sabendo de tudo isso, da realidade? Acho que a partir da próxima semana é que a gente começa a fazer o programa. Vai ser um novo recomeço, tão difícil quanto”, finalizou.

