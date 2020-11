Celebridades Aos 63 anos, Cássia Kis orgulha-se das rugas: “Do jeito que está, meu rosto tem história para contar”

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

Mãe de Maria Cândida, Pedro Miguel, Pedro Gabriel e Joaquim Maria, Cássia conta que o período de isolamento social tem sido de extremo respeito ao confinamento Foto: Divulgação Mãe de Maria Cândida, Pedro Miguel, Pedro Gabriel e Joaquim Maria, Cássia conta que o período de isolamento social tem sido de extremo respeito ao confinamento. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Cássia Kis não esconde a realização pelo trabalho em Desalma. “Sou uma mulher de 63 anos de idade e 41 anos de profissão e é uma delícia ser presenteada com um projeto dessa magnitude, dessa força”, afirmou a atriz, que interpreta a bruxa Haia na trama assinada por Ana Paula Maia, que conta ainda com nomes como Cláudia Abreu e Maria Ribeiro no elenco.

Mãe de Maria Cândida, Pedro Miguel, Pedro Gabriel e Joaquim Maria, Cássia conta que o período de isolamento social tem sido de extremo respeito ao confinamento. “Não abro mão dessa oportunidade de vivenciar a volta para dentro e a experiência de ter quatro filhos dentro de casa”, afirma a atriz, que perdeu a mãe, Piedade Monteiro, em 2020.

“Ela não foi vítima da Covid, mas tem dois meses que ela morreu. Consequentemente, a gente fez um mergulho para dentro de nós para poder entender o que é a vida, quem sou eu, para onde eu vou. A história traz a oportunidade de refletir sobre isso. Tivemos que tirar o pé do acelerador de nossas vidas e tivemos que voltar para casa, estar em casa. Há uma gente que insiste em ir para rua sem a menor necessidade. Ainda estamos nessa vida, com mais de 150 mil pessoas desencarnadas.”

Sobre o personagem em Desalma, a atriz diz: “Gosto de ter a imagem da bruxa como referência para trabalhar. Ela traz força, traz dor, traz solidão, traz maldade. Muita maldade ou não. Gosto de pensar na Haia como bruxa, pensar na possibilidade de escutar ‘e aí, Dona Bruxa?’. Acho que vai ser legal”.

Cássia também fala sobre seu visual longe das gravações. “Estou muito enrugada. Estou doida para deixar o cabelo branco e mais comprido. Achei que fosse conseguir na pandemia, mas há um mês peguei a máquina e raspei. Não estava aguentando mais.”

