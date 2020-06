Celebridades Ana Maria Braga pede desculpas por “ofender cultura baiana” com receita de acarajé

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

Apresentadora recebeu críticas nas redes sociais ao compartilhar receita de acarajé à base de milho Foto: Reprodução/Instagram Apresentadora recebeu críticas nas redes sociais ao compartilhar receita de acarajé à base de milho. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Ana Maria Braga usou seu Twitter na noite desta terça-feira (23) para se desculpar por ter compartilhado com seus seguidores uma receita de acarajé à base milho. O prato típico baiano é feito com feijão fradinho e azeite de dendê e alguns usuários do Twitter não gostaram de ver a alteração na receita compartilhada por Ana Maria.

“Acarajé é Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Chamar essa comida por acarajé é uma afronta inclusive à tradição e aos rituais culturais e religiosos que envolvem a preparação do quitute. Por favor, altere o nome”, escreveu um internauta.

Mais tarde, Ana voltou às redes e se desculpou, aproveitando para compartilhar uma série de receitas regionais. “Peço desculpas. Percebi que minha tentativa de homenagem, na verdade ofendeu a cultura Baiana. Vou trocar o nome da receita de hoje por “falso acarajé de milho”. E deixar aqui uma seleção de receitas típicas [originais] baianas”, escreveu na publicação.

