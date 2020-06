Celebridades Juju Salimeni sobre suicídio: “Não pensei, mas perdi totalmente a vontade de viver”

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

Juju Salimeni respondeu a algumas perguntas de seus seguidores no Instagram na noite desta terça-feira (23) e voltou a falar de quando teve depressão entre 2018 e 2019. A apresentadora falou se pensou em suicídio no período.

“Pergunta tensa, mas importante de ser respondida. Não pensei em suicídio, graças a Deus, mas perdi totalmente a vontade de viver na época. São duas coisas bem diferentes, mas que podem levar ao extremo”, declarou.

Juju, que já disse que a separação de Felipe Franco no ano passado, com quem viveu um relacionamento desde 2006, também piorou a depressão, acredita que o amor próprio é fundamental na recuperação. “Sempre, antes de tudo e de todos”, afirmou ela, que em dezembro de 2019 assumiu o namoro com o empresário Helisson Dias.

Com um corpo musculoso, a apresentadora ainda garantiu que não é refém da ditadura da beleza. “Nunca! Eu não sigo nenhum padrão imposto. Eu faço o meu padrão. Moldo meu corpo para me agradar e quero ser bonita para mim”, disse.

Juju ainda revelou suas medidas atuais: 108cm de glúteos, 66cm de coxa, 69cm de cintura, 1,70m de altura e 75kg.

