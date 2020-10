Magazine Ana Maria Braga usa penteado retrô no retorno do Mais Você

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Ana Maria Braga e Louro José publicam foto na volta do 'Mais Você'. (Foto: Reprodução/Instagram)

Ana Maria Braga e Louro José voltaram para o Mais Você, depois de um período de quase seis meses fazendo participações no Encontro com Fátima Bernardes. Para comemorar a volta do programa, Ana Maria usou um visual que relembrou o ano de 1999, quando ela estreou na Globo.

Ela explicou a escolha do look especial e até brincou que saiu de um túnel do tempo: “Direto do túnel do tempo. Estou assim por uma boa razão. Parece que eu saí do túnel do tempo. Já perdi a conta de quantas vezes mudei o cabelo. Essa renovação é muito importante.”

“Não consigo ficar do mesmo jeito, com a mesma cara. Mudar faz bem para a alma. Fiquei com saudade de quando estreei na Globo. Nas comemorações dos 70 anos da TV brasileira, me vi com um cabelo que deu saudade”, completou.

Além disso, a apresentadora apareceu com luvas, que, por muito tempo, fizeram parte da vida dela e viraram moda. “As luvinhas eram para proteger do sol. Eu tinha que fazer laser naquela época. Hoje em dia um monte de gente usava luvinha. Acho até que vou voltar com ela”, disse Ana Maria.

Agradecimento

A apresentadora do Mais Você agradeceu às equipes que se esforçaram e estão se empenhando para colocar o programa no ar, direto da casa dela, em São Paulo.

“A gente está voltando para casa depois de 12 anos maravilhosos no Rio de Janeiro. Tem uma hora que parece que o lar chama a gente de volta. Quero agradecer a todas as equipes da Globo, que, literalmente, estão recebendo a gente de braços abertos.”

Receita do dia

Para os amantes de uma boa comida, a apresentadora ensinou uma receita vinda diretamente da Armênia: um sanduíche chamado Arais. “É facinho de fazer, um sanduba, um lanchinho de sabor inigualável”, destacou ela, mostrando o passo a passo da iguaria.

