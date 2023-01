Política Ana Moser foi procurada por Lula para fazer uma “revolução” atrelando o esporte à educação, saúde e assistência social

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2023

Ex-jogadora de vôlei diz que foi procurada para fazer uma "revolução" na área esportiva. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

A ex-jogadora de vôlei Ana Moser tomou posse como ministra do Esporte do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em solenidade na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, a ex-atleta de 54 anos afirmou que a principal missão da pasta será diminuir a desigualdade no acesso à prática esportiva no País, invertendo o foco do setor no esporte de rendimento e garantindo o direito constitucional. “Missão mais difícil que Brasil x Cuba”, brincou, relembrando a rivalidade histórica entre as seleções no vôlei.

O Ministério do Esporte foi rebaixado no governo de Jair Bolsonaro (PL), sendo incorporado ao da Cidadania. Durante a campanha, Lula assumiu o compromisso de recriar a pasta. Segundo Ana, ela foi procurada pelo petista para fazer uma “revolução” na área, atrelando o esporte à educação, saúde e assistência social, para que mais pessoas se beneficiem da prática esportiva em todos os sentidos.

“Esse sempre foi um desafio: como sensibilizar as lideranças para entender o potencial do esporte. É preciso desenvolver a cultura da prática motora nas famílias e nos bairros”, disse Ana.

A ministra afirmou que o seu grande desafio será a implantação de uma estrutura no País para atender o máximo de cidadãos. Segundo ela, as metas da pasta serão negociadas no Plano Nacional do Esporte (Pnesporte), mas não serão alcançadas durante o seu mandato de quatro anos porque a defasagem no acesso ao esporte no Brasil é “muito grande”.

“Precisamos estabelecer metas factíveis, conquistando aos poucos o território nacional, estabelecendo essa estrutura por centros de redes, articulando com instituições e projetos que estejam alinhados com o incentivo da prática do esporte”, disse a ministra.

“Temos essa cultura (do Esporte) no País, mas dependemos da sorte para ter acesso. Não temos noção do total da população que pratica esporte. Será necessário construir uma união com outras pastas, como Saúde e Educação.”

Ao final da cerimônia, Ana Moser fez uma menção a Pelé. Ela fez um apelo para que o nome do Rei do Futebol batize escolas espalhadas pelo Brasil.

Ana Moser é fundadora do Instituto Esporte e Educação (IEE), ONG criada em 2001 com objetivo de atender crianças e adolescentes com uma metodologia de esporte educacional.

Nas quadras

Natural de Blumenau (SC), Ana Moser foi titular da seleção brasileira feminina de vôlei nos Jogos Olímpicos de Seul-1988, Barcelona1992 e Atlanta-1996, quando o Brasil ficou com o bronze. Ela também ajudou o Brasil a levar o ouro três vezes no extinto Grand Prix de Voleibol (1994, 1996 e 1998) e foi prata no Pan de Havana (1991).

Ponteira de extrema força física, Ana Moser conviveu com lesões durante a carreira e abandonou as quadras em 1999. Trabalhou como auxiliar do técnico José Roberto Guimarães na Copa do Mundo de 2003 e foi eternizada no Hall da Fama do Vôlei, em 2009.

