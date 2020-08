O retorno da atriz Ana Paula Arósio para a televisão pode ter um bom e lucrativo motivo. Segundo a colunista Keila Jimenez, do portal R7, Arósio teria reembolsado aproximadamente 8 milhões de reais para estrelar um comercial do banco Santander que foi exibido no intervalo do Jornal Nacional, da TV Globo.

Para se ter uma ideia do tamanho desse cachê de Arósio é só comparar com os cachês mais altos das celebridades em campanhas no Brasil. Gisele Bundchen, por exemplo, custa em média cerca de 4 milhões de reais para uma campanha no país. Neymar recebe cachês na faixa dos 5 milhões de reais por aqui.

Além da artista, a campanha publicitária também conta com os atores Samantha Schmutz e Robson Nunes, que apresentam Ana Paula como “xodó do Brasil” e “sumida”.”Oi, gente, voltei”, diz a atriz ao entrar em cena, antes de apresentar o produto do banco. “Bom, agora vou voltar porque eu me desacostumei da civilização. Vou voltar para meu sabático em Xangrilá”, conclui ela.

Vale lembrar que a volta de Ana Paula Arósio para a telinha está dando o que falar visto que ela está longe da mídia desde 2010, quando desistiu da novela “Insensato Coração”. Longe dos holofotes, a morena leva uma vida tranquila e sem glamour com o marido no Reino Unido.