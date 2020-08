Especula-se que astro de 56 anos esteja hospedado com Nicole Poturalski, de 27, no Château Miraval. (Foto: Reprodução)

Brad Pitt foi visto chegando esta quarta-feira ao aeroporto Le Castellet, na França, com a modelo alemã Nicole Poturalski, que guarda muitas semelhança com Angelina Jolie. O ator, de 56 anos, e a modelo, de 27 anos, saíram de um jato particular enquanto voavam de Los Angeles para o aeroporto francês Charles de Gaulle antes de levantar voo para o aeroporto menor.

Acredita-se que o astro das telas, que no início do ano desmentiu os boatos de que estaria namorando a atriz Alia Shawkat, estaria hospedado no Château Miraval, uma propriedade que comprou por US$ 67 milhões em 2011 com sua ex-esposa Angelina. O famoso foi visto descendo da aeronave usando uma máscara protetora, um boné, camiseta branca e calças cáqui verdes.

A suntuosa casa de 35 cômodos do ator está localizada no vilarejo de Correns, no sul da França, onde ele e sua ex Angelina, de 45 anos, passaram férias no passado e se casaram em 2014. Eles compraram a propriedade de 1.100 acres por $ 60 milhões e estima-se que tenham gasto entre $ 10 milhões e $ 12 milhões para renová-la.

Pouco se sabe sobre a natureza da amizade de Brad com Nicole, mas ela frequentemente posta novas imagens para seus mais de 101 mil seguidores nas redes sociais com fotos de ensaios, trabalhos e selfies. A modelo ganhou os holofotes ao protagonizar uma capa da ELLE e atualmente assinou contrato com a Next Management em Los Angeles e a A Management na Alemanha.

Acredita-se que Nicole, que aproveitou uma viagem ensolarada a Ibiza no mês passado, mora em Berlim. Ela tem dez anos de carreira nas passarelas do mundo da moda, que a levaram a ter conhecimento de diversas culturas, podendo falar em cinco idiomas.