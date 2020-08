Anitta e Neymar se encontraram em Ibiza, na Espanha, na tarde desta quarta-feira (26). O jogador de futebol e a cantora tiraram fotos com o mesmo amigo, Erik Marçal, que fez publicações no Instagram. Horas depois, os dois apareceram cantando o novo single da funkeira com Papatinho, que será lançado nesta sexta-feira (28).

“O negócio é viver enquanto está vivo! Depois que morre, a vida acaba”, escreveu o empresário na selfie com Anitta. Neymar publicou uma foto com o filho, Davi Lucca, curtindo a piscina do local. Gil Cebola e Jota Amâncio, amigos de Neymar, também estão com o jogador.

“A patroa está on”, disse uma usuária no twitter. “Neymar e Anitta em Ibiza, quero beijos e fotos dos meus filhos”, escreveu uma fã. “Neymar tá em Ibiza e Anitta também”, disse outro. “Queria estar curtindo o verão europeu em Ibiza também igual a Anitta e o Ney”, falou uma internauta.

No Carnaval de 2019, Neymar e Anitta enfrentaram rumores de affair. Na época, a cantora negou que estivesse com o jogador e acrescentou que não era amiga de Bruna Marquezine, ex-namorada do craque.

“Pelo amor de Deus, gente. Eu trabalho, faço meu dinheiro, faço as minhas coisas, sou uma pessoa independente. Eu não vou deixar de sair com meus amigos agora. Se vocês vão inventar que eu peguei, que eu deixei de pegar, infelizmente não peguei ninguém. Acabei inclusive com um pouco de raiva porque saí no zero a zero”, disse Anitta na ocasião.