Grêmio Grêmio mira reação no Brasileirão com o retorno de artilheiro contra o Cruzeiro

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Braithwaite, artilheiro gremista, reforça o Grêmio para a volta do Brasileirão Foto: Lucas Uebel/Grêmio Braithwaite, artilheiro gremista, volta e reforça o Grêmio para a volta do Brasileirão. (FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A volta de Braithwaite anima a torcida do Grêmio, que deposita esperanças na liderança técnica do jogador e na confiança que ele transmite ao elenco. A próxima rodada é vista como crucial para as pretensões gremistas, que atualmente ocupam a décima primeira posição* na tabela. O Cruzeiro, por sua vez, é o vice-líder, empatado em pontos com o Flamengo, líder do campeonato.

Após a conquista da Recopa Gaúcha, o Grêmio voltou aos trabalhos no CT Luiz Carvalho e recebeu uma ótima notícia: o artilheiro da temporada, Martin Braithwaite, retornou aos treinos com o grupo e está novamente à disposição da comissão técnica para o duelo contra o Cruzeiro, no próximo domingo (13), às 20h30min, no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O experiente atacante dinamarquês havia sido desfalque nos últimos dias por conta de dores no tornozelo, causadas por uma pancada sofrida na partida contra o Juventude, realizada no início de junho. De lá para cá, Braithwaite ficou de fora do jogo-treino e da decisão da Recopa contra o São José, mas foi poupado estrategicamente para garantir uma recuperação completa.

Com 13 gols marcados na temporada, o camisa 9 é peça fundamental no setor ofensivo do Grêmio. Seu retorno aos treinos com bola indica que ele está próximo de reassumir a titularidade no ataque, reforçando o time num confronto que é considerado crucial para as pretensões gremistas na tabela.

Além do impacto técnico, a volta do atacante também renova o ânimo da torcida, que deposita confiança em sua liderança e poder de decisão. Com o Grêmio atualmente na 11ª colocação do Brasileirão, a próxima partida será diante do vice-líder Cruzeiro, que está empatado em pontos com o líder Flamengo o que adiciona ainda mais tensão e importância ao duelo.

O treino de quarta-feira (9) foi dividido em dois grupos: os jogadores que atuaram por mais de 60 minutos na final realizaram trabalhos de recuperação física na academia, enquanto os demais participaram do treino técnico no campo, que contou inclusive com a presença de atletas da base gremista.

A expectativa é que o técnico Mano Menezes tenha à disposição um grupo forte e completo para encarar o desafio fora de casa, com Braithwaite liderando o ataque em busca de mais uma vitória importante na temporada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-mira-reacao-no-brasileirao-com-o-retorno-de-artilheiro-contra-o-cruzeiro/

Grêmio mira reação no Brasileirão com o retorno de artilheiro contra o Cruzeiro

2025-07-10