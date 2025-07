Grêmio Mano Menezes confirma que volante será reintegrado ao elenco do Grêmio

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Na coletiva de imprensa realizada após a conquista da Recopa Gaúcha, o técnico Mano Menezes (foto) abordou o futuro de Felipe Carballo com clareza e convicção Foto: Lucas Uebel/Grêmio Voltando ao Grêmio após o empréstimo, Carballo será reintegrado ao elenco. (FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após o New York Red Bulls não exercer seu direito de compra, o volante uruguaio Felipe Carballo está oficialmente de volta ao Grêmio. O clube norte-americano optou por não seguir com a aquisição definitiva, encerrando o período de empréstimo do atleta. Com isso, Carballo retorna a Porto Alegre para reativar sua trajetória com a camisa tricolor.

Na coletiva de imprensa realizada após a conquista da Recopa Gaúcha, o técnico Mano Menezes abordou o futuro do jogador com clareza e convicção. Segundo ele, a permanência do uruguaio no elenco dependeu, acima de tudo, da vontade do próprio atleta de continuar defendendo o Grêmio.

“A primeira busca que eu fiz foi saber se ele queria estar aqui. Se quer estar aqui, como ele se colocou, vai fazer parte do nosso grupo ”, afirmou Mano.

O comandante gremista fez questão de destacar que, como qualquer outro jogador do elenco, Carballo será acompanhado de perto, treinará com o grupo e ficará à disposição para atuar assim que estiver em plenas condições físicas e técnicas. A reintegração segue o planejamento da comissão técnica, que vê no meio-campista um reforço importante para a temporada.

Atualmente, o retorno efetivo de Carballo depende apenas de questões logísticas relacionadas à sua mudança dos Estados Unidos para o Brasil. Embora detalhes burocráticos ainda estejam sendo resolvidos, a expectativa do clube é positiva e indica que o atleta deve se apresentar nos próximos dias.

“A partir do momento que ele seja integrado, e a perspectiva é que seja integrado tão logo solucione seus problemas de mudança, vai estar conosco. Acho que ele chega essa semana, se tudo der certo. Quando ele estiver aqui, poderei falar mais objetivamente ”, completou Mano na coletiva.

A volta de Carballo ao elenco gremista é vista com bons olhos pela torcida e pela diretoria, que já valorizava sua passagem anterior. Agora, resta apenas aguardar sua chegada para que possa ser oficialmente reintegrado e iniciar uma nova fase com o manto tricolor.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/mano-menezes-confirma-que-volante-sera-reintegrado-ao-elenco-do-gremio/

Mano Menezes confirma que volante será reintegrado ao elenco do Grêmio

2025-07-10