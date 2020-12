Variedades Ana Paula Siebert mostra primeiro banho de mar da filha, Vicky: “Nem chorou”

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Modelo filmou momento de diversão com a pequena, de quase sete meses de idade, durante passeio em Angra dos Reis, no Rio Foto: Reprodução/Instagram Modelo filmou momento de diversão com a pequena, de quase sete meses de idade, durante passeio em Angra dos Reis, no Rio. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Ana Paula Siebert publicou fotos e vídeos no Instagram neste domingo (13) para registrar o primeiro banho de mar da filha, Vicky, de quase sete meses de idade, do casamento com Roberto Justus. Nas imagens, a pequena aparece com uma boia.

“Primeira vez no mar! Ela amou, nem tentou chorar! E isso que jogou muita água salgada na carinha”, disse a modelo na legenda. A família está em Angra dos Reis, no Rio. Ana Paula e Justus acabaram de voltar de uma viagem às Maldivas.

Na ocasião, ela explicou o motivo de Vicky não ter viajado com o casal. “Se você ler um pouco sobre a psicologia infantil vai entender o quanto é importante e até necessário a criança ter sua independência e os pais os seus momentos. Imagina quando ele não estiver com você, como será? Isso afeta até a vida adulta e o comportamento dele”, disse Ana Paula para uma seguidora.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades