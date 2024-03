Porto Alegre Análise ampliada confirma qualidade da água tratada produzida em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de março de 2024

Desde os anos 1970, legislação federal define que cabe à Secretaria da Saúde a vigilância e o monitoramento da qualidade da água Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A água tratada, destinada para o consumo humano, em Porto Alegre, não apresenta presença de agrotóxicos ou outros contaminantes químicos. A boa notícia é resultado da análise ampliada, com 94 parâmetros, realizada pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde), por meio da EVSAA (Equipe de Vigilância de Saúde Ambiental e Águas) em pontos de coleta de água da cidade.

Desde os anos 1970, legislação federal define que cabe à Secretaria da Saúde a vigilância e o monitoramento da qualidade da água. A portaria 888/2021 do Ministério da Saúde define parâmetros físico-químicos e microbiológicos básicos para esta análise. “Além dos parâmetros indicados, a Diretoria de Vigilância em Saúde passou a monitorar dados complexos próprios, além dos dados produzidos pelo Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) como controle, através de contrato específico”, explica Lamas.

O técnico destaca que as análises adicionais estão descritas na Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilância em Saúde Ambiental do Ministério da Saúde de forma a monitorar o SAA (Sistemas de Abastecimento de Água) da cidade, bem como soluções alternativas de abastecimento. São cruzados dados do Dmae, de pesquisas da Secretaria Estadual, Fiocruz e Laboratório Central do Estado e de contratação própria para análise dos 94 parâmetros.

Em 20 de março, a EVSAA/DVS/SMS realizará nova rodada de coleta de amostra de água, em nove locais – seis Estações de Tratamento de Água e três fontes alternativas, num total de nove coletas de amostras. No dia 22, é celebrado o Dia Mundial da Água.

