Mundo Análise da agência reguladora dos Estados Unidos confirmou que o regime de duas doses da imunização da vacina da Moderna teve 94% de eficácia

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Segundo a FDA, "os benefícios da vacina mRNA-1273 para covid-19 superam seus riscos de uso em indivíduos com 18 anos de idade ou mais". (Foto: Reprodução)

O comitê consultivo da Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) confirmou que a vacina experimental para a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica americana Moderna é 94,1% eficaz, de acordo com os resultados revisados da fase 3 dos testes clínicos.

Em uma análise preliminar divulgada na terça-feira (15), a FDA informou que “com base na totalidade das evidências científicas disponíveis, os benefícios da vacina mRNA-1273 para covid-19 superam seus riscos de uso em indivíduos com 18 anos de idade ou mais”.

“As análises de subgrupos primários de eficácia mostraram estimativas de pontos de eficácia semelhantes entre grupos de idade, gêneros, grupos raciais e étnicos e participantes com comorbidades médicas associadas a alto risco de covid-19 grave”, destaca a FDA.

A Moderna pediu a autorização para uso emergencial do produto nos EUA no dia 30 de novembro. Na semana passada, a FDA aprovou o uso emergencial da vacina desenvolvida pela farmacêutica americana Pfizer em parceria com a alemã BioNTech.

Pfizer

Sandra Lindsay, uma enfermeira de cuidados intensivos no Long Island Jewish Medical Center, na região do Queens, recebeu a primeira dose da vacina Pfizer-BioNTech em Nova York na segunda-feira (14). “Não foi nada diferente de tomar qualquer outra vacina”, afirmou.

Ela pediu aos americanos que continuem usando máscaras e façam distanciamento social enquanto a vacina é distribuída. “Há luz no fim do túnel. Eu encorajo todos a tomar a vacina”.

A distribuição da vacina Pfizer-BioNTech é menos centralizada nos Estados Unidos do que em outros países que estão competindo para distribuí-la.

Vacinação em outros países

Na Alemanha, a partir do dia 27, os primeiros a tomar serão idosos, profissionais de saúde, funcionários de casas de repouso e forças de segurança. Governo acredita que só em 2022 concluirá a vacinação de todos os alemães.

No Canadá e no México, a vacinação da população começará na semana que vem. No Canadá, a primeira fase de vacinação deve ir até o começo de 2021, alcançará idosos, profissionais de saúde e grupos indígenas. O governo fez a pré-compra de 414 milhões de doses de vacina ainda em fase de testes. País espera receber seis milhões de doses das vacinas Pfizer e Moderna antes do final de março de 2021.

Já o México, começa a campanha de vacinação distribuindo 250 mil doses. Autoridades afirmam que até 2,6 milhões de mexicanos serão imunizados até o fim deste ano. A primeira fase começa com os profissionais de saúde. Em fevereiro, o país pretende começar a vacinar idosos acima de 60 anos, seguido dos acima de 50 anos em abril e os acima de 40 em maio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo