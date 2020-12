Variedades Camila Pitanga termina namoro com Beatriz Coelho após quase dois anos juntas

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2020

O romance acabou há pouco mais de duas semanas. (Foto: Reprodução/Instagram)

Camila Pitanga entrou para o time das famosas que ficaram solteiras em 2020. Após quase dois anos de relacionamento com Beatriz Coelho, a atriz decidiu colocar um ponto final no namoro com a artesã.

O fim do compromisso de Camila Pitanga e Beatriz Coelho foi noticiada pela própria assessoria de imprensa da artista global ao “Extra”. “Confirmamos que a atriz Camila Pitanga e a artesã Bia Coelho não estão mais juntas. Após 1 ano e 11 meses de namoro, as duas ressaltam que seguem, agora, amigas e se admirando mutuamente”, dizia a nota.

Ainda de acordo com os representantes de Camila Pitanga o romance acabou exatamente “há duas semanas”. O ex-casal passou a maior parte do tempo da quarentena em São Paulo, onde elas estavam morando juntos. Após término, Camila voltou à sua casa no Rio de Janeiro.

Morando junto, Camila Pitanga chamou atenção e recebeu elogios dos internautas ao reunir o ex-marido, Claudio Amaral, em almoço de Páscoa com Beatriz Coelho e até compartilhou registros mais intimistas das duas, como quando foi flagrada pela a artesã enquanto cozinhava para as duas durante a pandemia do coronavírus.

Em agosto deste ano, a atriz e a filha, Antônia, de 12 anos, atestaram positivo para a Malária. A cura pela doença foi confirmada por Camila Pitanga uma semana depois. “Estamos curadas! Ontem fizemos a verificação de cura e estamos muito felizes com o novo resultado”, comemorou.

1º Namoro com mulher

Em recente entrevista, Camila Pitanga abriu seu coração ao falar sobre seu primeiro relacionamento público com outra mulher. As duas apostavam em uma história longe dos holofotes.

“Na verdade nada disso é premeditado, né? Você não escolhe amar aquela pessoa, você ama. Ponto. Até um ano atrás, eu sempre tive um, digamos, modo de existência heterossexual. Mas eu não estava pensando ‘eu tenho que ser isso’. Foi porque eu conheci homens que eu amei. E agora escolhi Bia, que estou amando. Não tem nada de extraordinário. Extraordinário é amar”, declarou na época.

Aprovação do pai

O casal também conquistou a família, principalmente o apoio de Antonio Pitanga, pai de Camila. “Sempre, sempre, sempre. O que os meus filhos fizerem eu estou sempre aplaudindo e abençoando”, disse o patriarca.

