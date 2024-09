Brasil Anatel afirma que a rede social X “demonstra intenção deliberada” em descumprir decisão do Supremo

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2024

Rede social foi bloqueada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes no fim do mês passado Foto: Reprodução A plataforma está bloqueada no Brasil desde o dia 30 de agosto por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) informou nesta quinta-feira (19) que constatou que a rede social X estava acessível a usuários brasileiros no dia anterior, em desrespeito à decisão judicial do STF (Supremo Tribunal Federal).

Conforme a agência, essa atitude “demonstra intenção deliberada de descumprir” a determinação do Supremo. A Anatel afirmou também que novas tentativas de desrespeitar o bloqueio “merecerão da agência as providências cabíveis”.

A agência divulgou uma nota à imprensa sobre o assunto depois que usuários da rede social relataram ter conseguido acessar a plataforma mesmo sem o uso do VPN (Virtual Private Networks).

O X está bloqueado no Brasil desde o fim de agosto, após uma determinação do ministro Alexandre de Moraes. De acordo com a decisão, a suspensão vale até que a rede pague multas e indique um representante legal no País.

O acesso dos brasileiros à rede social foi possível após a empresa do bilionário Elon Musk mudar seus servidores, dificultando o bloqueio pelas operadoras de internet. Isso, então, permitiu que algumas pessoas até mesmo publicassem na plataforma.

A empresa argumentou que a mudança foi feita porque a infraestrutura para fornecer o serviço na América Latina ficou inacessível para sua equipe após o bloqueio no Brasil.

Segundo a companhia, a alteração causou uma “restauração involuntária e temporária do serviço para usuários brasileiros”.

“A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informa que, ao longo do dia 18/9, constatou que a rede social X estava acessível a usuários, em desrespeito à decisão judicial proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Com o apoio ativo das prestadoras de telecomunicações e da empresa Cloudfare, foi possível identificar mecanismo que, espera-se, assegure o cumprimento da determinação, com o restabelecimento do bloqueio. A conduta da rede X demonstra intenção deliberada de descumprir a ordem do STF. Eventuais novas tentativas de burla ao bloqueio merecerão da Agência as providências cabíveis”, afirmou a Anatel em nota.

