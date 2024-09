Porto Alegre Defesa Civil alerta para chuvas fortes e rajadas de vento em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2024

O alerta é válido até a noite desta sexta-feira

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas fortes e rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h a partir das 20h desta quinta (19) até as 21h desta sexta-feira (20).

Com o avanço de uma frente fria com tempestades pelo Rio Grande do Sul, o acumulado de chuvas na Capital pode chegar a 35 milímetros no período do alerta. Há risco de elevação de arroios, com possibilidade de extravasamentos, além de alagamentos pontuais no perímetro urbano.

Caso a população necessite de auxílio, deve telefonar para a Defesa Civil (199) ou para o Corpo de Bombeiros (193).

