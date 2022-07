Brasil Anatel e governo pedirão em reunião na Apple atualização de iPhone para 5G puro

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2022

O ministro das Comunicações espera que a atualização de firmware necessária seja feita pela Apple até o fim de setembro. (Foto: Divulgação)

O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Baigorri, e o ministro das Comunicações, Fabia Faria, terão uma reunião na próxima terça-feira (2), com a Apple, em Palo Alto (EUA), para pedir que a companhia agilize uma atualização dos celulares da marca para que os clientes brasileiros possam ter acesso ao sinal 5G ‘standalone’, o chamado 5G puro, que já foi lançado em Brasília no início do mês – a estreia da tecnologia no Brasil.

Em entrevista coletiva à imprensa nesta quarta-feira (27), Faria e Baigorri explicaram que vão cobrar celeridade da empresa. O ministro espera que a atualização de firmware necessária seja feita pela Apple até o fim de setembro, prazo para que as operadoras rodem o 5G em todas as capitais.

Nesta quarta, o grupo que acompanha a limpeza de faixas para a ativação do 5G no País confirmou o aval para ligação do sinal nas capitais João Pessoa (PB), Porto Alegre (RS) e Belo Horizonte (MG). A previsão é de que o 5G seja ativado a partir de sexta-feira (29), nessas cidades.

Na coletiva, o ministro e o presidente da Anatel também tentaram esclarecer os trâmites para cobrança do padrão de qualidade das operadoras que ofertarem o 5G nas próximas semanas. Segundo eles, somente a partir do fim de setembro é que as empresas serão efetivamente cobradas para oferecer o sinal nas condições mínimas estabelecidas no leilão do 5G.

“Brasília começou a ter 5G no dia 6 de julho, e tem até 29 de setembro para terminar todas as obrigações. E partir do dia 29 é quando a Anatel faz sua aferição. Pessoas acharam que no primeiro dia tudo estaria funcionando e a Anatel já precisava agir”, disse o ministro das Comunicações.

Celulares compatíveis

Subiu para 71 o número de celulares que suportam a rede 5G, quatro a mais do que na data de estreia da tecnologia no Brasil, em 6 de julho. Dos novos modelos, três pertencem à Samsung e um à Xiaomi.

Os smartphones que suportam o 5G são homologados pela Anatel e constam em uma lista que informa o modelo, nome comercial e fabricante de cada um. Os integrantes mais recentes são:

— Samsung A336M/DSN

— Samsung F936B/DS

— Samsung F721B

— Xiaomi 22041219NY

Até o momento, a marca com mais celulares homologados é a Samsung, totalizando 28. Em segundo, aparece a Motorola (14), seguida pela Apple (9) e Xiaomi (9). Outras empresas, como Asustek, Realme, HMD Global Oy, Lenovo, Positivo e TCL, também oferecem modelos compatíveis.

Entre janeiro e maio deste ano, a venda de smartphones com tecnologia 5G cresceu 230% no Brasil, em comparação ao mesmo período de 2021. Foi mais de 1,8 milhão de celulares comprados, fatia que representa 12,5% do total de aparelhos comercializados.

Segundo o levantamento realizado pela consultoria GfK, um dos principais motivos para o salto foi a maior acessibilidade nos preços. Até maio de 2021, um smartphone que suporta o 5G custava, em média, R$ 5.350. Neste ano, caiu para R$ 3.738.

