Por Redação O Sul | 27 de julho de 2022

Identidade de brasileiro que comprou aeronave transportada na "barriga" de Beluga não foi revelada. (Foto: Reprodução)

O Beluga, o famoso avião “baleia”, de transporte da Airbus, trouxe um helicóptero de luxo modelo ACH160, também produzido pela Airbus, que será entregue a um cliente brasileiro que não teve a identidade revelada. Os custos do frete e o valor da aeronave não foram revelados devido ao sigilo de contrato.

Confira a lista dos cinco dos helicópteros mais luxuosos e caros do mundo:

– Sikorsky VH-92A (aproximadamente US$ 500 milhões),

– Sikorsky S-92 (aproximadamente US$ 17,7 milhões),

– Bell 525 Relentless (aproximadamente US$ 15 milhões),

– Airbus, ACH160 (aproximadamente US$ 14 milhões),

– AgustaWestland AW139 (aproximadamente US$ 12 milhões).

Donald Trump chegou a desfrutar do helicóptero presidencial Sikorsky VH. Segundo o site Aeroflap, o atual presidente Joe Biden já faz uso dos novos Sikorsky, que veio para substituir os VH-3 e os VH-60 Black Hawk. O planejamento é que a substituição completa da frota seja finalizada até 2023. O S-92, versão pensado para uso presidencial é uma máquina blindada capaz de resistir aos efeitos de uma bomba nuclear.

O Brasil foi o primeiro local da América Latina a registrar a chegada da aeronave que passou por Fortaleza no fim de semana e, posteriormente, Viracopos, São Paulo. O avião baleia deve deixar a cidade nesta quarta, quando deve retornar à França.

O ACH160 é a versão premium do novo helicóptero H160 que foi certificado pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação (Easa) em julho de 2021.

De acordo com a Airbus, é o helicóptero tecnologicamente mais avançado de sua classe. Ele oferece um volume 20% maior por passageiro, em comparação com os helicópteros de mesma categoria da geração anterior, e janelas 35% maiores do que seus concorrentes, resultando na cabine mais iluminada de sua classe. Ele será o terceiro ACH160 vendido no Brasil para dois clientes diferentes e o primeiro com o novo interior da ACH “Line Lounge”

A Embraer divulgou nesta segunda-feira que entregou 32 jatos, sendo 11 aeronaves comerciais e 21 executivos, no segundo trimestre do ano, fechando o primeiro semestre com um total de 46 entregas de aeronaves (17 comerciais e 29 executivas), Uma queda de 5,88% na comparação anual, ante os 34 jatos entregues no mesmo período de 2021.

Entre as aeronaves comerciais entregues no período, foram 8 modelos E175 e 3 modelos E195-E2. Já nas aeronaves executivas, foram 10 modelos Phenom 300, 5 modelos Praetor 500, 4 modelos Praetor 600 e 2 modelos Phenom 100.

A carteira de pedidos firmes, o chamado “backlog”, alcançou US$ 17,8 bilhões ao fim de junho, uma alta de 11,9% ante igual período de 2021, no maior nível desde o segundo trimestre de 2018, impulsionada por novas vendas de aeronaves e serviços.

