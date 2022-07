Brasil Vacina contra a monkeypox deve ser destinada a profissionais da área da saúde

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2022

Governo brasileiro não tem planos de realizar uma vacinação em massa contra a doença. (Foto: Reprodução)

O governo brasileiro não tem planos de realizar uma vacinação em massa contra a varíola dos macacos. A doença foi declarada no sábado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como de emergência pública de interesse internacional.

Segundo informações do Valor, o objetivo no momento é disponibilizar vacinas suficientes para os profissionais de saúde. A compra está sendo negociada pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), braço da OMS.

Fontes no Ministério da Saúde esclarecem que a imunização em massa não está no radar de nenhum país e que a vacina é produzida por um único laboratório, o Bavarian Nordic, que não teria escala para produzir doses suficientes para toda a população.

Mesmo se tivesse, entende o comando da pasta, a situação ainda não exige uma vacinação em massa. O contágio da varíola tem características bastante diferentes da covid, por exemplo, e acontece de forma bem mais lenta e controlável.

“É mais provável que a estratégia seja mais no sentido de orientar as pessoas sobre como identificar (a doença) e proceder com o isolamento dos casos suspeitos”, informou um auxiliar no ministro Marcelo Queiroga.

Casos

O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira (27) que, até o momento, o Brasil tem confirmados 978 casos da varíola dos macacos, conhecida como monkeypox.

A maioria dos diagnósticos positivos está concentrada em São Paulo, são 744 no Estado. No Rio Grande do Sul, há 3 episódios da doença em acompanhamento.

Emergência

A decisão da OMS de decretar emergência de saúde global em decorrência dos surtos de varíola dos macacos pode levar a um maior investimento no tratamento da doença e avançar na luta por vacinas, que estão em falta. Na prática, o estado de emergência obriga agências sanitárias pelo mundo a aumentar medidas preventivas.

Atualmente, só há outras duas emergências de saúde deste tipo: a pandemia do coronavírus e o esforço contínuo para erradicar a poliomielite.

Sintomas

A varíola dos macacos é uma infecção causada por um vírus que geralmente se manifesta de forma leve — os principais sintomas são febre, dor e o aparecimento de lesões e feridas em algumas partes específicas do corpo.

De modo geral, os sintomas mais comuns são:

— febre

— dor de cabeça

— dores musculares

— dor nas costas

— gânglios (linfonodos) inchados

— calafrios

— exaustão

Entre 1 e 3 dias (às vezes mais) após o aparecimento da febre, o paciente desenvolve uma erupção cutânea, geralmente começando no rosto e se espalhando para outras partes do corpo.

As lesões passam por cinco estágios antes de cair, segundo o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. A doença geralmente dura de 2 a 4 semanas.

