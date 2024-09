Economia Anatel oferece prêmio de R$ 7 mil a ideias contra o famoso “gato-net”

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2024

A maratona de desenvolvedores ocorrerá nos dias 28 e 29 de setembro, em parceria com a Comunidade Hackathon Brasil. (Foto: Divulgação)

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai realizar um hackathon (maratona de programação) voltado ao desenvolvimento de “soluções inovadoras” para o bloqueio de TV Boxes irregulares. A maratona de desenvolvedores ocorrerá nos dias 28 e 29 de setembro, em parceria com a Comunidade Hackathon Brasil.

Os interessados podem se inscrever até o dia 20 de setembro na página de inscrições dos participantes. Os três primeiros lugares receberão prêmios de:

* R$ 7.000,00 para o 1º lugar;

* R$ 3.000,00 para o 2º e

* R$ 2.000,00 para o 3º colocado.

De acordo com a Anatel, uma TV Box legal é um dispositivo IP que utiliza protocolo de internet e possui um sistema operacional capaz de permitir o acesso a aplicativos de programação multimídia (também conhecidos como streaming) fornecidos por geradoras de conteúdo, tanto de programações pagas quanto gratuitas, e em conformidade com a Lei de Direitos Autorais, além de permitir o acesso a navegadores e redes sociais.

Legalidade

Ao adquirir um TV box é importante que o consumidor verifique se o equipamento possui a marca da Anatel e o número do Certificado de Homologação correspondente ao modelo do produto, recomenda a agência responsável pela regulação do setor.

Outra maneira de identificar a legalidade é verificar se o anúncio do produto informa que ele permite acesso livre e irrestrito (sem autenticação) a uma grande quantidade de canais, jogos ao vivo e outros programas. Esse é um grande indicativo de que o aparelho é um TV box irregular (não homologado), mesmo que ele contenha algum selo ou código de homologação, pois, nesses casos, pode ser falsificado.

O site da Anatel conta também com uma lista de TV boxes homologadas em acordo com a legislação brasileira e a regulamentação da agência. Só em 2023, a Anatel derrubou 3,9 mil servidores de TV boxes ilegais.

Streaming

Cerca de 31,1 milhões de brasileiros tiveram acesso a serviços pagos de streaming de vídeo em 2023, de acordo com dados do IBGE. Apesar do número ser semelhante ao resultado de 2022, houve uma queda entre os dois períodos: em termos percentuais, a presença de streamings nos domicílios caiu de 43,4% para 42,1%.

A queda pode ser explicada pelo aumento no valor das assinaturas e pelas restrições impostas aos usuários, como taxas para o compartilhamento de telas. Entre 2023 e 2024, a elevação nos preços chegou a mais de 70%, considerando reajustes de preços de planos e reestruturações, como nos casos do Max (antiga HBO) e do Disney+ (que incorporou o Star+).

Somente neste ano, as principais plataformas – Netflix, Max, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV, Paramount+ e Globoplay – aumentaram significativamente suas tarifas.

